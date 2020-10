付國豪被指fxxking cop感冒犯 強調隱瞞身份只為自保

自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年在機場遭示威者包圍及襲擊,事件中四人被控,案件下午續審,付國豪繼續作供。控方播放當日的新聞片段,片中可見在場人士以英語向付質疑:「You are not a fxxking journalist. You are a fxxking cop.(你他媽的不是記者,你是他媽的警察。)」付國豪庭上揚言,認為該句話具有攻擊性,令他感到被冒犯,但強調被冒犯之處是「fxxking」,不是「cop」。

散庭後,付國豪繼續由多名男子護送離開法庭,記者則跟隨其後,其間有身穿西裝的男子聲言遭一名男記者撞跌,雙方口角,男子並在記者詢問其身份時厲聲反問:「咁你又邊個呀?」最終該男子與一名便衣警員離去。

庭上強調自己說的是「中國內地」而非「中國」

付國豪今午作供指,當時否認自己是警察,亦否認是記者,並向在場人士強調自己只是遊客。付今解釋指,當時他要隱瞞記者身份,好讓自己不受傷害,而且他在本案前後均得悉有親內地或來自內地人士遇襲,所以才隱瞞身份。

當日有在場人士以英語質疑中國派人來港假扮記者,付今於庭上以普通話解釋這句意思,並稱記得當時有人如此說,但他不同意這說法。及後法庭傳譯主任以廣東話向法庭翻譯時,付更直指傳譯主任翻譯錯誤,強調自己說的是「中國內地」而非「中國」。

據庭上播放片段顯示,當時有人翻出付背囊內的物品,並找出一本筆記簿,繼而大叫「福建黨」。付今指他當時聽不懂此字詞,「但我知道他們喊的是甚麼」。付解釋,同事在該筆記簿上寫了採訪大綱,內有「福建」二字,而由於當時在北角的福建籍人士「被捲入一些事件」,部份示威者因而將抓福建黨當作一件大事,所以付明白該字詞有何意思。

付當日曾以英語向在場記者說:「They beat me. Why they hurt me? Why they fight me?(他們打敗我。為甚麼他們要傷害我?為甚麼他們打我?)」而他被包圍時一度低頭,嘗試用力掙脫在他身後禁錮他的人,但不成功。

現場稱「打我吧」 付國豪今稱只是出言諷刺無意被打

當日付又曾向在場人士以英語謂:「Just fight me, just beat me, whatever.(打我吧,擊倒我吧,沒所謂。)」有戴口罩男子則以錯誤的文法回應他道:「And I congratulation you!(我真係恭喜你呀!)」。

付今解釋指,當時是要表達無奈、悲傷、諷刺的心情,因為他失去自由兼被攻擊、禁錮和嘲諷,無法脫離險境,故只能以言語反擊,表示那刻無法動彈,要表達「你們隨便打我,我也沒有辦法」的意思。

付指相信對方聽得懂他語帶諷刺,「然後他竟然慶祝我,所以這是一個諷刺的過程」。付強調,當日無意與人打鬥或邀請別人與他打鬥,也不想被打,亦沒表達欲被打的意思。但他坦言一度浮現欲打人的想法,只是最終「忍住了」。

至於為何當日以英語向在場人士說「You take care yourself(你自己保重)」,付指當時自認為會被打,於是告訴在場人士要小心,「今天打了人,不一定明天就不會被打」。案件明續。

【案件編號:DCCC812/19】

