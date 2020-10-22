被指逃跑　傷膝青年稱警拉錯人

【本報訊】去年11.11全港「大三罷」，多處出現堵路示威。22歲保安員被指當日蒙面於港島薄扶林道參與堵路，並攜有剪刀、鎅刀及索帶，事後被控阻街及管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，案件昨日開審。當日拘捕被告的警員供稱，被告在現場逃跑時曾跨過馬路中間石壆，但辯方指，被告案發前十字韌帶受傷，難以跑步跳躍，不可能如警員形容般逃跑，直指警員拉錯人。

警：被告跨過石壆

任職保安員的被告黎進軒（22歲）兩項控罪指他於去年11月11日在薄扶林道及華富道交界的公眾地方，與其他不知名人士留下消防專用欄及其他物品，及在薄扶林葵芳花園外管有一把剪刀、一把鎅刀及七條膠帶。

駐守香港仔警署的警員25415張誠顯（圖）昨供稱，與同袍接報到現場處理堵路事件。到場後看到兩名男子和黑衣人正把消防欄杆、垃圾桶等雜物拖出西行線，他大喝一聲後，一眾黑衣人即逃跑，他追截其中一人，其間跑上斜路並跨過路中間石壆，追至薄扶林葵芳花園外才成功截獲該人，並在他的背囊搜出涉案物品。張指該人正是被告，否認拉錯人。

被告自辯時稱，當天早上離開華富邨寓所出門上班，見薄扶林道西行線有警察追截黑衣人，突然其中一名警員跨過路中石壆，衝到其面前將他拘捕。被告透露，案發前兩個月，左膝十字韌帶已完全斷裂，根本無法做出跑步跳躍或急促轉向動作。案件下周二續審。

案件編號：ESCC748/20