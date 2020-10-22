流感疫苗短缺 政府額外購10萬劑供私人市場 須承諾不收合資格人士額外費用

冬季流感高峯期將至，公立醫院今日起分階段為合資格人士接種流感疫苗。繼早前訂購87.8萬劑流感疫苗後，食物及衞生局表示，將額外再採購10萬劑疫苗，分批供應給有需要的公私營合作學校外展隊，及參與「疫苗資助計劃」的醫生，獲分配流感疫苗的私家醫生須承諾為合資格人士注射疫苗時不會收取額外費用。

全球流感疫苗供應緊張，港府將額外採購10萬劑疫苗供應給私人醫療市場，並分配予優先群組，包括參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」，及「疫苗資助計劃」而未能採購足夠疫苗的醫生，預計今年12月內完成分配。獲分配流感疫苗及提供接種服務的醫生，每劑疫苗的資助額為100元，但須承諾為相關合資格人士注射疫苗時不會收取額外費用。

「疫苗資助計劃」下合資格的流感高危群組包括50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童或小學生、孕婦、智障人士、領取傷殘津貼，及綜援計劃下「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

另外，衞生署表示，今年11月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本港私人醫療市場。食衞局發言人呼籲合資格人士盡量透過政府各項計劃，在公營醫療系統接種免費季節性流感疫苗。

韓國近日出現注射流感疫苗後的死亡個案，至少9人死亡。本港衞生署指，在香港註冊的流感疫苗並不包括由韓國供應商生產的疫苗，署方會繼續留意相關情況。

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