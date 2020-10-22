業界倡「查家宅」估價防中招

香港寸金尺土，但中國人重視意頭及忌諱死亡，故凶宅銷售或放租往往比一般住宅困難。為順利完成交易，綜合報道及多名經紀，發現現時主要有三大茅招，市民稍一不慎即可能在半知情、甚至不知情的情況下誤買或誤租凶宅。業界提醒，市民買樓或租樓前應事先翻查凶宅網，亦可透過向銀行估價了解單位價值，及早發現可疑單位。

自定條款免受損

以事件中租戶吳先生為例，他原以為單位涉及四至五年前的「自然死和自殺案」，豈料單位於一年前曾發生女兒弒母的「謀殺和自殺案」，他抵受不了心理壓力，試住一星期後遷走蒙受金錢損失。另外，地產經紀經常以「唔問唔講」形式去推銷凶宅或其毗鄰單位，若買家或租客不主動查詢，經紀未必會主動公開事件，因為業界指凶宅毗鄰單位或樓上樓下單位常屬灰色地帶，經紀未必會主動提醒。

曾有經紀以「死於平台不算是凶宅」為由，把將軍澳「日出康城」領凱一個曾有人跳樓亡的單位介紹給市民，認為死者於28樓的單位墮下，死亡位置在平台而非住宅內，所以單位不算是凶宅。但客戶其後向業主及經紀發出律師信追究，最終保住30萬定金。

香港專業地產顧問商會榮譽會長汪敦敬指，買家除自行查閱凶宅網外，應自行為凶宅下定義，例如「樓上樓下唔得，下幾層都唔得。」他又建議，市民可與經紀商討，於合約內增加條款，列明單位並非凶宅，否則可取消交易。同時，亦可向銀行估價，「個單位估價低於正常（甚至沒有估價），你就會知有問題」。