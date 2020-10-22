陳浩天涉非法集結與襲警 案件12月底裁決

前香港民族黨召集人陳浩天被指去年「光復上水」遊行時拍打警員頭盔，就襲警及參與非法集結兩罪受審。裁判官今聽罷控辯雙方陳詞後，將案件押後至12月28日裁決。辯方今陳詞指，當日的情況猶如「同檯食飯，各自修行」，控方並無證據指被告屬於哪一個團夥。

被告陳浩天（29歲）否認去年7月13日在上水新運路及智昌路交界與身分不詳者非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

控方今邀請主審裁判官王詩麗就控方呈堂影片及相片，以及王官在庭上的觀察進行辨認比較，以確認當日的施襲者正是被告。

辯方針對非法集結罪名指出，控方須證明被告確有參與非法集結，而呈堂片段只拍到大批人士聚集及叫囂，其中一人做出伸手動作，警署警長即指有人拍他的頭盔，這與控罪元素「三人集結並共同行動」的描述不符。

辯方又指，當日有反水貨遊行，其間兩名男子被警員截停，附近的人要求釋放兩男，另有人大叫「冒警」及「委任證」，可見在場人士隸屬不同團夥，控方並無證據指被告屬於哪一個團夥，情況猶如「同檯食飯，各自修行」。王官聞言，反指現場人士可懷著共同目標並分工行事，例如一個出手、一個叫囂、另一個則吶喊。

辯方又指，遇襲警署警長證供誇張，認為控方的證供未能以有人向警署警長頭部「伸手」這一動作證明施襲者存心傷害他，施襲者或只為羞辱警署警長才如此做。

辯方直指，本案的身份辨認證供證據不足，控方僅憑疑犯耳珠上的一粒癦去辨認，實不符合刑事審訊的高標準要求。雖然有專家上庭作供，但專家僅是特徵對比專家，而非樣貌鑑定。

【案件編號：WKCC1750/20】

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