淋通渠水令前妻毀容 七旬翁判囚12年半

七旬老翁11年前為申請綜援，與年齡相差21載的妻子離婚，但兩人仍同住且關係良好。惟夫妻及後感情生變，女方去年另結新歡。老翁不甘遭前妻諷刺「又老又冇用」，到其工作的髮廊淋通渠水，令前妻全身近三成皮膚化學燒傷且毀容。老翁早前在高等法院認罪，法官今判刑時指，即使被告經歷不幸，其感受及經歷亦不能合理化其惡意襲擊；事後前妻傷勢嚴重，且有嚴重情緒困擾，被告行為毀掉對方一生，故以監禁20年為量刑起點，考慮到認罪及年紀等因素，終判監12年半。

被告鄒景文（71歲）早前承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪。控罪指他去年5月17日在天水圍坑尾村輕鐵站襲擊前妻張成花，並於去年6月13日在嘉湖新北江商場內向張淋潑硫酸以及襲擊途人曾曉軒。

女事主自稱好多人追

被告的背景報告則顯示，被告與事主於27年前在深圳結識，兩人在大陸結婚，育有一對子女。事主於1990年搬來香港居住。被告本來從事裝修工程，在天水圍購入居屋，但後期因經濟問題，被告破產賣走居屋。兩人於2009年為申請綜援而離婚，但兩人仍同住。

報告指兩人本來一直關係良好，但後來事主聲稱與一名醫生有婚外情，對被告傷害很大，令被告有受辱感；加上生活水平下降，事主對被告冷淡、絕情、欠同情心。被告的代表大狀求情時稱，事主曾出言諷刺被告，又教子女憎恨被告，子女們曾經在毫無原因下責罵被告「老、冇用」。被告認為子女被事主洗腦，所以要給她教訓，故在輕鐵站犯案。

其後事主遷出住所，並致電被告稱：「有好多後生、有錢人追我。」並謂已與另一男子開展新關係。被告感到遭背叛，亦覺沮喪，故在家中拿通渠水到事主經營的髮型屋犯案。被告向感化官坦言，犯案時打算將事主殺死後再自殺，與她同歸於盡。大狀要求法庭考慮被告是在被激怒下犯案，沒有個人得益，事後已知自己「有幾錯」，亦有悔意，並向事主公開道歉。

但法官潘兆童認為案件非常嚴重，事主的身心都有嚴重傷害，被告的行為毀了事主一生，被告的感受及經歷，都不能合理化他的惡意襲擊。潘官指，明白被告經歷不幸且不容易，但不能成為重要的求情因素。

潘官又謂，被告非僅淋潑一次，而是追住事主淋潑，使她進一步受傷，又不讓她沖洗，認為此案情節及嚴重情程度比其他案例更為嚴重。

被告認為前妻「唔識教女」

潘官指這是一宗悲傷的案件，不難想像事主的傷勢及心理創傷均非常嚴重。事主事後28%全皮層燒傷，眼睛、頭部、身體多處受傷。職業治療科報告顯示，事主有疤痕外翻情況，顯示事主的疤痕呈紅色、有1至2毫米突起，改善進度緩慢。事主亦有嚴重情緒及心理困擾，現時不能獨立生活，對社交及人際關係有羞恥感，料事主的情緒困擾會持續很長時間。

就淋潑硫酸一罪，潘官以20年監禁作起點，認罪減至13年4個月，再考慮被告之前一生從未犯案、他所面對的困擾，以及年紀等因素，終判他監禁12年6個月，而另外兩罪分別判監一年及兩年，全數同期執行。

案情指，去年5月，女事主搬走與男友同居。同月17日，被告趁事主在輕鐵站候車上班時，連毆她頭部五次，並稱因女兒前一晚罵他，認為事主「唔識教女」，又不滿她結識新男友。被告被捕後獲警方保釋。

惟至6月13日，當事主到商場髮廊上班時，被告突然衝入，一言不發將腐蝕性液體潑向她。事主皮膚灼熱如火燒、衣物冒煙，被告則大叫：「做過啲咩自己受！」追趕期間事主跌倒，被告再將腐液「倒頭淋」，腐液濺到途人手腳。 事後事主28%皮膚化學燒傷，需接受清創、換皮及植皮手術。途人則有1%皮膚燒傷。而被告前額及腹部亦有化學燒傷。

【案件編號：HCCC182/20】

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