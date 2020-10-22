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副學士遭起訴10個月控方仍未取法律意見 官斥調查進度過份緩慢

44分鐘前
被告鄺偉邦。
(蘋果日報)

警方去年平安夜拘捕19歲副學士男生，並在其迷你倉內搜出懷疑爆炸品及10個煙霧餅，男生被控管有爆炸品等罪，案件今日再訊。控方申請將案件再押後八星期至12月中，惹來辯方不滿，指案件至今仍未索取法律意見，並不合理。主任裁判官徐綺薇亦認為控方調查進度過份緩慢，叮囑控方善用押後時間，並須於下次提訊時提交調查時序表。案件押後至12月14日再訊。

被告鄺偉邦（19歲）被控管有爆炸品及管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，控罪指他案發當日在觀塘時昌迷你倉管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維素） 及10個煙霧餅。被告於去年平安夜被拘控，還柙約60日後，始獲准以20萬元現金及人事保釋。

控方今向法庭交代案件調查進度，指政府化驗所於10月6日完成最後一項化驗，驗出涉案物品共有137克硝酸鉀。控方表示需再交往爆炸品處理課進行分析，然後再索取法律意見，因此要求再押後八星期。控方又指，警方從被告電腦中找到60個瀏覽製作爆炸品的紀錄。

代表被告的大律師郭憬憲指，控方上次提訊時已承諾是最後一次申請押後，惟一拖再拖，有濫用司法程序之嫌。郭指從控方報告顯示，該項證物自去年12月27日已交予政府化驗師，質疑案發至今已10個月，控方尚未索取法律意見，實屬不合情理。郭稱若下次提訊時控方再藉不同理由申請押後，將要求法庭考慮永久終止聆訊。

徐官則指，案件調查將近一年，即使因疫情令不少工作積壓，但進度仍過份緩慢，對辯方不公。徐官建議控方將報告分析及法律意見同步處理，同時需於下次提訊前遞交調查時序表供法庭參考。

另外，被告每周向警方報到一次的保釋條件，今更改為每兩周一次。

【案件編號：KTCC2244/19】

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濫用司法程序律政司管有爆炸品管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪抗暴之戰
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