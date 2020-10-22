副學士遭起訴10個月控方仍未取法律意見 官斥調查進度過份緩慢

警方去年平安夜拘捕19歲副學士男生，並在其迷你倉內搜出懷疑爆炸品及10個煙霧餅，男生被控管有爆炸品等罪，案件今日再訊。控方申請將案件再押後八星期至12月中，惹來辯方不滿，指案件至今仍未索取法律意見，並不合理。主任裁判官徐綺薇亦認為控方調查進度過份緩慢，叮囑控方善用押後時間，並須於下次提訊時提交調查時序表。案件押後至12月14日再訊。

被告鄺偉邦（19歲）被控管有爆炸品及管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，控罪指他案發當日在觀塘時昌迷你倉管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維素） 及10個煙霧餅。被告於去年平安夜被拘控，還柙約60日後，始獲准以20萬元現金及人事保釋。

控方今向法庭交代案件調查進度，指政府化驗所於10月6日完成最後一項化驗，驗出涉案物品共有137克硝酸鉀。控方表示需再交往爆炸品處理課進行分析，然後再索取法律意見，因此要求再押後八星期。控方又指，警方從被告電腦中找到60個瀏覽製作爆炸品的紀錄。

代表被告的大律師郭憬憲指，控方上次提訊時已承諾是最後一次申請押後，惟一拖再拖，有濫用司法程序之嫌。郭指從控方報告顯示，該項證物自去年12月27日已交予政府化驗師，質疑案發至今已10個月，控方尚未索取法律意見，實屬不合情理。郭稱若下次提訊時控方再藉不同理由申請押後，將要求法庭考慮永久終止聆訊。

徐官則指，案件調查將近一年，即使因疫情令不少工作積壓，但進度仍過份緩慢，對辯方不公。徐官建議控方將報告分析及法律意見同步處理，同時需於下次提訊前遞交調查時序表供法庭參考。

另外，被告每周向警方報到一次的保釋條件，今更改為每兩周一次。

【案件編號：KTCC2244/19】

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