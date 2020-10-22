比拜登腐敗更嚴重的問題（一劍飄塵）

在美國20多年，今年的大選最刺激。以前大選幾乎很少出現的十月驚奇，今年簡直是天天驚奇。目前最大的驚奇，無疑是拜登兒子亨特的電腦門。據報道，朱利亞尼原本打算通過電視台Fox News公佈訊息。但Fox News認為電腦來源可疑，沒有接受。朱利亞尼退而求其次，把訊息轉送給《紐約郵報》。

根據目前披露的訊息，亨特利用其父親的副總統身份撈取經濟利益。其中既有跟烏克蘭能源公司的交易，也有跟中共的交易，而且拜登本人也在其中有股份分紅。按道理，如此勁爆新聞，早就引爆美國媒體圈。想像一下1972年的水門事件，《華盛頓郵報》抓住一宗微不足道的入室偷竊案件，窮追不捨，最終挖出時任總統尼克遜，致使尼克遜不得不黯然辭職，成為美國政治史上最大的醜聞。

但這次除了《紐約郵報》和自媒體，美國主流媒體從CNN到《紐約時報》，都不做報道。而Twitter和Facebook這樣的社交媒體平台，甚至封殺相關報道。我們不得不問：這還是美國嗎？怎麼一夜之間，成了中國？

拜登家族這樣的腐敗案件，放在克林頓之前的時代，任何一個政治人物的職業生涯就結束了。即使這些內容最終被證明並不真實，政治人物也不可能再有重出江湖的機會。而今天美國政壇的政治道德，顯然已經墮落。這種墮落毫無疑問，是從克林頓拉鏈門開始的。時任總統克林頓，公然在白宮口交實習生萊溫斯基，無論是否違法，都違背了一個總統應該有的道德操守。而在後來面對調查，克林頓更是滿嘴謊言，連「口交不是性交」都說得出口。這顯然屬於背信罪。但當時民主黨，竟然完全放棄起碼的道德標準，為了黨團利益，在彈劾案上放過克林頓。這可以說是美國政治道德墮落的開始。與當初共和黨國會議員們面對尼克遜彈劾案的做法，完全相反。

媒體應追查訊息來源

不過在我看來，更深一步探究的話，更嚴重的不只是美國政壇的墮落，不只是拜登家族的貪腐。媒體不作為，甚至掩蓋新聞，才是最危險的問題。

左派媒體大多採用和Fox News同樣的理由，解釋不報道電腦門的原因。但這完全是欲蓋彌彰。Fox News用電腦來源不明，不做第一家報道的媒體，情有可原。但《紐約郵報》報道之後，事件已經成為美國甚至全世界轟動性新聞。這條新聞本身，已經是重大新聞。這種情況下，媒體不正是應該調查這個新聞的背景，調查訊息來源嗎？

西方媒體被譽為無冕之王，甚至被認為是比三權分立更重要的第四權。因為這完全是民間的、不受政府控制的權力。美國立國者創立的三權分立了不起，還留下了《憲法》第一修正案，保證人民擁有通過新聞自由監督政府的權力。

但隨着美國兩黨鬥爭的激烈，社會嚴重撕裂。人們曾經信賴的媒體，也失去了中立、公正的立場。特朗普總統可能是第一個看清了現實的人，他從2016年就把美國主流媒體的報道稱之為Fake News（虛假新聞）。如果說中國媒體被政府控制，是黨媒。那麼現在的美國主流媒體，卻以政治理念劃隊，自覺團結在民主黨周圍，成為民主黨不花錢的黨媒。這才是美國最嚴重的政治現實。

一劍飄塵

旅美作家