狂插女友工程師控謀殺 目擊者形容場面震撼

年輕土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿升讀大學的女友參加Ocamp，以性愛片段作要脅，及後不忿女友提分手，在巴士上層狂插女方33刀致死。工程師被控謀殺，今在高院續審，目擊事件的男乘客供稱，當時聽到一把慘叫女聲，下意識立即站立，看見被告不斷用刀插向死者，形容「場面好震撼，我自己又好驚」，腦海一片空白。

被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上，謀殺20歲女友李倩姮。

被告一度將刀指向他人阻止接近

控方今傳召目擊事件的男乘客黃柏竣出庭。黃本身是巴士司機，案發當日參與公司訓練後，約4時許在柴灣富城閣登上涉案118號巴士。庭上播放巴士閉路電視片段，被告及死者坐在上層中間右邊位置，死者靠窗，被告則坐在通道旁，黃則在被告後兩排位置。黃稱聽到被告和死者傾談，但二人很細聲，聽不到內容。

黃續稱，突然聽到一把女聲尖叫，「好慘叫嘅嗌聲」，下意識立即站起，看見前方的被告不斷用刀刺向死者。黃坦言「企起身睇到，諗住企返起身之後......唔知自己諗緊乜嘢」。黃一度走到車尾位置，被告後來將刀架在頸上，之後再移到腹部位置，但不知道有否插入。後來被告嘗試用膊頭撞爆玻璃，但不果，之後用巴士上的救生鎚敲破玻璃，再向巴士外躍下。

黃表示，被告自插之前一度用刀指向他，「講類似嗌我哋唔好行埋嚟」，惟他已不記得確實字句。黃在盤問下稱：「當時場面好震撼，我自己又好驚，我唔知點形容。」辯方問黃有沒有留意到被告當時的情況，黃表示看到被告後頸位置有很多汗。黃又稱被告與死者當時沒爭執，也沒有任何令他聯想到即將會發生暴力的行為。

辯方指被告當時不斷流汗

負責駕駛涉案118號城巴的巴士司機劉子文供稱，當日巴士駛離富城閣站後，他聽到有人叫「殺人」，遂停下巴士。及後他看見乘客從巴士上層往下衝，於是開車門讓他們離開。劉稱：「聽到啲客講，嗰個人有把刀。我原本想上去睇，但為咗安全起見，我冇上去。」他立即報警，在等候警察到場期間，他看見被告從巴士上層往下跳。

辯方指被告當時不斷流汗，但巴士上正開冷氣，身穿T-shirt的被告理應不會覺得熱，劉回應謂：「熱唔熱佢先知，我唔知喎。」

控方及後傳召兩名救護隊目出庭，兩人當日分別接報到場處理死者及被告。其中消防高級隊目張泳旭稱，他當日4時16分到場，在巴士上層發現死者，她當時上身伏在大腿位置，沒有呼吸和脈搏，「觀察到呼吸冇起伏，地上有大量血液，傷口已經冇流血」，遂立即將她移離現場。張解釋由於現場環境狹窄，無法進行急救，遂決定在送院途中替死者急救，發現她胸部、背部、左手均有懷疑刀傷。

負責將被告送院的救護隊目張詠東則早兩分鐘抵達現場，他指被告當時清醒並有反應，惟頸部及腹部位置有多處裂傷。聆訊下午繼續，控方將傳召死者友人出庭。

【案件編號：HCCC329/18】

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