沒揹背囊卻遭警指背囊藏士巴拿 女生脫管有非法工具罪

去年11月市民連日發起「大三罷」行動，其間有人在沙田科學園附近堵路，多人被捕。當中女學生及售貨員否認阻礙公眾地方罪，女生另涉藏士巴拿而被加控一罪。案件早前審結，裁判官李志豪今裁決時明言，警員證供出錯，既聲稱在女生背囊內搜出士巴拿，惟影片卻顯示女生案發時根本沒揹背囊，故裁定她面對的管有非法工具罪名不成立，惟堵路罪成。另一方面，警員在沒施行警誡下查問男被告，對他不公，遂剔除其招認口供，並裁定男被告堵路罪名不成立。

李官將案件押後至下月17日判刑，以待索取女被告的感化及社會服務令報告，其間續准保釋，但表明所有判刑可能性均存在，須視乎報告內容而定。

案中兩被告分別為女學生潘凱玲（22歲）及售貨員范瑞祐（29歲），他們被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路留下欄杆、巴士站牌及兩輛輕型貨車等物，被控阻礙公眾地方罪。潘另被指管有一個士巴拿，被控管有非法用途工具罪。

李官裁決時表示，信納案中四名警員證人均誠實可靠，但對警員指被告女生案發時揹著涉案背囊一說有保留，因呈堂影片顯示她當時沒揹背囊，警員的證供顯然有細節上的錯誤。

此外，雖然警員聲稱在背囊內搜出涉案士巴拿，但背囊出處成謎，包括何處檢獲、是否屬於首被告、檢獲過程、以至處理證物時有否受到干擾等，均沒有證據可供考慮。由於控方無法證明首被告與涉案士巴拿有關，遂裁定她管有非法用途工具罪名不成立。

官指女被告當時離開應沒困難

至於兩被告面對的堵路指控，李官同意辯方所指，並沒有直接證據證明首被告用雜物堵路，或者對涉案車輛有控制權。惟李官不同意辯方指她當時身處涉嫌堵路的車輛上，是為了帶一名受傷的女子上車休息。

李官指，該車位於雜物的另一方，沒有離開的困難，質疑為何首被告不帶該女子離開現場，以便接受治療。李官認為，唯一合理推論是，當時首被告與車上其他人在場堵路，故裁定她罪名成立。

至於次被告，李官認為他身為涉案車輛的司機，明明可隨時將車駛走，但他偏偏待警方到場時才駛走，其中一個推論是他參與堵路。惟李官接納辯方所指，不知次被告何時到場，故裁定他的罪名不成立。

辯方求情指，首被告過往沒有案底，剛從設計學院畢業，本來打算往外國進修，惟因疫情影響而延期。辯方又指，首被告為人上進，孝順顧家，曾參與義教活動，其母親去年因癌症去世，現與父親相依為命。

案發當日連同兩被告在內，共有八人被控阻礙公眾地方等罪。當中六人早前已認罪、或獲撤控改以簽保守行為處理。

【案件編號：STCC1095/20】

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