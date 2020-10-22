中梵協議︱教友反對續簽協議 冀主教行公義「唔好埋沒良知」

中梵續簽協議引起教友憂慮，有多名不願上鏡的教友均反對梵蒂岡與中國續簽協議，並擔心未來香港主教任命要得到北京祝福。

教友CK認為不應該簽署協議，他指梵蒂岡會否為香港問題發聲已不重要，當梵蒂岡不出聲已是一種表態，他理解畢竟現時社會複雜，如果出聲「好似你煮嘢食，燶咗，仲加火，係咪一個好方法？未必囉，但燶咗係咪唔使理佢？」他認為最重要是每人都要有自己的立場，如果人人都不發聲，「咁邊個出聲？」他亦認為時代進步，如果某些政權今時今日仍用幾十年前的文明標準，去定義人民溫飽，是不太合理。

對於香港主教任命未來或受北京左右，他認為重點是被任命者能否以良知行事，例如美國大法官是需要總統任命，他在工作時將公義為首，「畀到人信心，咁邊個任命都唔會埋沒咗佢良知」，如果一位主教可以履行到他的承諾，不需要理會是否受到誰祝福，不過他亦認為人心難測，「人始終係人囉。」

教友陳先生亦不認同中梵續簽，覺得協議未來有可能影響香港主教的任命，「都冇得好驚，香港人去到而家仲有得驚咩？」他認為教廷不應在香港、新疆等問題上噤聲，「教宗連同性戀都OK嘞，香港你都唔出聲？」另一名不願具名的教友直言，不希望梵蒂岡與中國簽訂這類損害人權的協議，「睇定啲好」。

教友劉先生同樣不贊成中梵簽署協議，「因為佢兩邊秘密簽，放風出嚟咋嘛，所以唔贊成」。他指香港主教職位自楊鳴章2019年初去世後一直懸空，協議看不到對中國教友有任何進步，無論在拆十字架、18歲以下不能入教堂等，更遑論中國其他方面的人權打壓問題。他指香港理論上一國兩制，香港教區本來毋須聽中國話，現時卻被中國影響令主教懸空近兩年，香港對教廷而言只是一個細小的城市，一個城市的主教任命竟然出缺至今，是非常奇怪，「未續簽（協議）香港都要受佢影響，中國咪仲差？」他指教友之間都估計，未來香港主教必然要受到中國隱晦的祝福。

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