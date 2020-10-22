疫情下本港經濟日差，樓價卻持續高企，有地產經紀及業主疑為促成交易出「茅招」，令市民在半知情、甚至不知情下誤租或誤買凶宅。有新手爸爸為改善生活「膽粗粗」租住凶宅，承租後才發現單位竟是去年一宗逆女弒母案的兇案現場，但地產代理否認，令投訴變羅生門；另有外籍租客於不知情下租住2008年曾發生「王嘉梅碎屍慘案」的劏房凶宅後，同住女友報稱屢遇疑似靈異事件，最終不堪精神壓力要搬走。

記者：郭杏妤 趙媛媛 梁德聰

原居於九龍區的地盤工吳先生於年中喜獲千金，為租住更大單位，透過居於屯門區的契媽尋覓租盤，最後以月租16,800元租住屯門雅都花園近千呎相連單位。吳承認，地產經紀推薦該單位時曾表示上址於四、五年前曾發生自殺案，「經紀話阿媽自然死，個女之後燒炭」，吳認為事件屬悲劇，遂首肯簽約承租凶宅。

涉事經紀否認誤導

惟單位裝修期間，吳收到朋友傳來的凶宅新聞片段，得悉所租住單位，原來是去年8月「女兒弒母再自殺」的雙屍慘案現場，質疑經紀誤導。吳憶述，他與契媽「睇樓」時發現，牆壁上滿佈不尋常及古怪的印章和顏色筆畫痕，地產經紀解釋，指與上一手租客的子女有關。吳得悉弒母凶案後，再細看痕迹背後，發現疑似有「死」字及血掌印等，令他和妻子大驚。他向鄰居查問，對方指，該單位自發生命案後並無人租住。吳方得悉質疑受騙，隨即指示裝修停工，並要求退租。

當時吳已向業主支付兩個月按金及一個月上期，合共50,400元，他遂帶同妻女試住一星期，但女兒於入黑後大哭，妻子亦噩夢連連無法安穩入睡。他再向經紀要求解釋及退款不果，遂向經紀所屬的中原地產投訴，惟中原以證據不足拒絕受理。

本報到中原地產屯門分行查詢，涉事女經紀否認誤導吳生。她聲稱，簽約前一直跟一名女子交涉，並已向對方清楚交代單位為凶宅。她強調，從未有向租客提及命案發生年份及詳情，並稱該女子到凶宅視察一次後，便爽快承租，其後更帶同吳生到場簽約，合約內已列明「租客知悉單位曾發生非自然死亡事故」。

中原地產回覆指，據其公司紀錄，清楚說明有關物業內發生非自然死亡事故，涉及2019年租客燒炭，涉事經紀在處理交易時亦是根據電腦紀錄作回覆。中原強調，根據合約條款，吳先生不可因物業曾發生非自然死亡事故而退租，並否認公司在處理物業租賃時有誤導成份。

另一業主拒還按金

另一懷疑誤租凶宅的，則涉及2008年曾發生「援交少女王嘉梅肢解案」的深水埗仁發大廈，該凶宅現時為劏房，巴基斯坦裔男子Zaki去年12月簽下兩年租約，200呎的劏房月租4,100元。Zaki與印尼女友入住大半年，報稱屢次遇上靈異事件，女友於2月疑似「撞鬼」，看到鬼魂坐於床邊微笑，被嚇至大哭。信奉伊斯蘭教的Zaki立即拿出可蘭經祈禱。

女友於今年7月誕下女兒，8月初竟再度疑似「撞鬼」，二人終決定於今個月搬走，並要求業主退租，惟業主指租約完結前無法退回按金，且再次向他否認單位有問題。Zaki獲記者告知後，始驚悉一直居於凶宅，批評業主有意隱瞞。「所有單位，全是非華裔住客，如果華裔人士來住，定必會詢問是否曾有任何事故發生」。

地產代理監管局表示，物業內曾否發生死亡事件，並非《地產代理條例》下訂明必須向客戶提供的物業資料之一。然而，根據監管局制訂的《操守守則》，地產代理和營業員應保障客戶在交易中不因欺詐、失實陳述或不合專業操守的行為而受損。倘若客戶查詢有關「凶宅」問題，地產代理應採取合理及切實可行的步驟去查核，方可答覆客戶，假如無法解答相關疑問，便應向客戶交代清楚。