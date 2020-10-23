撐學生免費睇蘋果︱石硤尾快速登記站 最後一日！

同學們，把握機會喇！今日《蘋果動新聞》最後一日於九龍區特設「撐學生訂閱計劃」快速登記站，有專人協助學生快速登記，免費睇《蘋果》新聞及精采內容一年！即場登記，毋須上載學生證，只需交工作人員檢查即可，快捷方便。

現有超過3萬名額 學生免費全年睇《蘋果》

校長、各位老師、各位家長、各位同學，感謝有心人贊助，「撐學生睇蘋果計劃」現已累積超過3萬個名額，感謝眾多有心人的大力支持！任何同學只要符合登記資格，成功配對「撐學生訂閱計劃」，即可免費盡覽《蘋果動新聞》所有新聞及精采內容一年。立即登記，為同學明辨是非做足準備，在亂世中以不同角度分析時事，守護真相，保衞思想自由！

學生快速登記站

今日（10月23日）

時間：下午12:30-3:30

地點：石硤尾偉智街休憩花園

學生參加資格、名額及輪候方式：

1. 10至22歲就讀本地學校或大專院校的全日制學生；

2. 以先到先得形式進行配對；

3. 如參加同學人數太多，未有足夠名額配對，將根據其申請時間自動輪候；

4. 成功配對後，會以電郵通知訂閱啟動。

想了解更多：「撐學生訂閱計劃」

注意事項：

* 「撐學生訂閱計劃」須受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢：

顧客服務部電郵：cs@nextdigital.com.hk 顧客服務部電話：+852 2623-9985

顧客服務部 服務時間（香港時間）：星期一至五 上午10時至晚上7時 星期六 上午10時至下午2時 星期日及公眾假期休息（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！