走出炒燶油陰霾　遭武肺打沉

【本報訊】1946年成立的國泰航空，其綠白色機身客機穿插舊啟德鬧市奇景，成為一代香港人集體回憶。可惜公司近年表現下滑，最為人詬病的是期油投資失利，失去逾30年「藍籌」地位，遇着疫情令業績百上加斤，最終需政府注資打救，遭遇教人欷歔。

國泰為首間提供民航服務的航空公司，由兩位曾參與二戰的空軍機師、美籍的Roy Clinton Farrell及澳洲籍的Sydney Hugh de Kantzow創辦。英資洋行太古1948年收購國泰45%股權，同年10月正式改名為「Cathay Pacific」，「Cathay」為中世紀歐洲人對中國的古稱，意即「契丹」，「Pacific」則象徵兩名創辦人，象徵國泰客機可從中國飛越太平洋的夢想。及後國泰的確翱翔萬里，開辦的航線越來越多，1960年成為首間國際航空公司開辦往大阪航線；1982年推出首個香港直飛加拿大溫哥華服務。

國泰1986年正式晉身藍籌股之列，至2000年後進入輝煌時期，2003年、2005年、2009年及2014年獲Skytrax評為年度全球最佳航空公司，更於2006年收購港龍，2010年市值最高峯逾800億元。

然而2016年國泰因燃油對沖虧損85億元，直接拖累業績，繼金融海嘯後首度全年蝕錢，當時還需裁員600人，同年11月更被剔出恒指成份股之列。燃油對沖問題長年困擾國泰經營，2015年起計，五年以來燃油虧損達248.53億元，集團曾改善燃油對沖政策，但今年油價戰爆發令損失加劇，集團財務總裁馬天偉（Martin Murray）今年3月提到，若全月油價維持約48美元水平，單月燃油虧損將約為3,500萬美元（約2.73億港元）。

政府注資273億救亡

國泰也不是沒有致力改革，好不容易於去年3月發盈喜，終擺脫燃油對沖巨蝕陰霾，2018年錄23.45億元純利，集團隨即宣佈收購快運，增加財政壓力，加上遇上社運、中國民航局的介入，後來遭遇武漢肺炎疫情，令業務一沉不起，載客量按年跌逾九成，集團推出多項無薪假等措施亦未扭轉劣勢，需港府注資273億元救亡。國泰目前市值約376億元，已無復當年勇，在疫情未明情況下，國泰這個「香港品牌」前路難料。