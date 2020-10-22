【本報訊】武漢肺炎在港肆虐十個月至今仍未斷尾，入境獲豁免檢疫人士被視為防疫漏洞。保安局長李家超昨公開相關的數字顯示，過去五個月共有逾22.6萬人豁免強制檢疫，第三波爆發的7月份更是高峯，逾5.3萬人獲豁免。醫學界立法會議員陳沛然指出，質疑現時獲豁免檢疫人士數目太多，要求收緊政策。

李家超昨在立法會回應議員質詢時表示，根據法例，跨境貨車司機、機組人員、貨船船員、須履行與政府相關運作的政府人員、為應對疫情進行研究的專家等，經各出入境管制站抵港，只須接受病毒檢測及獲發醫學監察通知書，豁免14天強制檢疫。由本年5月至9月期間，每月均有逾4萬人獲豁免，7月更高達53,405人，累計共226,412人。

至於經各出入境管制站入境的香港居民、內地及其他國家等訪客人次，7月逾19萬人次，上月有逾14.8萬千人次。

「盡量唔好有豁免」

提出質詢的醫學界立法會議員陳沛然表示，獲豁免強制檢疫人士的數目太多，第一、二、三波疫情爆發均源於境外輸入，政府需掌握來港人士是否來自高風險地區，從而作出相應有效檢疫措施，而非直接豁免。他促政府收緊政策，「盡量唔好有豁免」。陳沛然又表示，現時本地每日新增感染宗數維持單位數，顯示潛伏社區的患者不多，因此必須做好來港人士檢疫措施。

衞生防護中心數字顯示，自疫情今年1月爆發至9月23日，輸入個案為1,390宗，佔期內總數26.4%。但上月24日至30日的38宗個案中，便有28宗為輸入個案，比例達73.7%；本月1至7日的一個星期內，輸入個案亦達31宗，佔期內總個案55.4%；而本月15日至昨日為止，輸入個案更達58宗，佔期內總確診個案比例升至85.3%，反映近期確診個案以輸入個案為主。

國寶之家再有院友染疫

據衞生防護中心公佈，本港昨日新增八宗確診個案，其中七宗均為輸入個案。唯一本地個案是殘疾人士院舍「國寶之家」的66歲男院友，並無新增源頭不明個案。

七宗屬輸入個案中，三名51歲至67歲患者10月19日乘坐LH796航班從比利時抵港，暫未知三人是否同行人士。兩人是機組人員，分別於10月19日乘ET608從埃塞俄比亞抵港，曾入住赤鱲角富豪機場酒店，以及10月17日乘貨機UPS64/17由美國抵港。一名外傭從菲律賓抵港，及一人由印度抵港。