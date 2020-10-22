【本報訊】國泰航空宣佈大規模重組計劃，料明年每月可減少約五億元現金支出，以每月「燒錢」減少至15億元計，料重組後國泰的流動資金可支持超過兩年。投資界對此一片看好，多間投行隨即上調其投資評級，國泰股價昨日一度大升逾7%。惟有分析認為，以目前航運需求，裁員數目要達到八成才能夠真正達到其節流目標。

投資市場對國泰重組看法普遍正面，國泰股價昨日開市前公佈重組方案，股價在開市後即彈升近7%，重上6元水平，惟升勢無以為繼，收市升幅收窄至2.3%，報5.85元。

專家：要裁八成人先夠

有基金經理坦言，「疫情影響底下，航空公司根本係日日燒錢，一個商業機構作出咁樣嘅決定好合理，即使政府早前入股籌得200幾億元亦唔頂得幾耐，現實永遠殘酷，喺投資者立場，更覺得太古或國泰呢個動作做得太慢。」

資深投資者曾淵滄則認為，今次國泰裁員只佔整體員工四分之一，但以目前航運需求，裁員數目要達到八成才能夠真正達到其節流目標，餘下兩成人主要應付即將開始的「旅遊氣泡」，預期若疫情持續，市場需求仍然近乎零，可能需求進一步裁員。曾淵滄又指，由於港龍擁有大部份航行中國路線，今次停運之下，國泰有需求再與北京洽談保留航線，估計北京有可能收回航權，令國泰失去大部份中國市場，又或者在談判上附加條件，從而取得國泰的控股權。

不少投行相繼發表報告，指重組有助緩解國泰經營壓力。瑞銀認為，國泰節省現金開支後，料可支撐集團超過兩年的現金流，並認為由於目前市場對飛機需求相對低，若集團對旗下約235架飛機機隊適時進行調整，相信可進一步減少現金消耗。瑞信則指，目前對本港航空業較正面的消息，是香港與新加坡達成的「旅遊氣泡」，若未來陸續有城市加入，料有助加快航線的恢復，這對國泰來說有一定支持。大和資本亦認為，重組有助緩解國泰經營壓力，認為重組是股價催化劑，指公司最壞的情況已經過去，料國泰未來盈利能力有可能提高。

CEO稱暫無集資需求

被問到會否出售非核心資產以增加現金，國泰航空行政總裁鄧健榮稱，集團現金儲備健全，但每月現金流出龐大，難以持續，需要作出調整。集團又強調，目前負債表強勁、借貸率低，暫時沒有集資需求，而股東亦沒有考慮任何持股變動，國泰並無收到收購合併要約。

今年6月，國泰宣佈啟動390億元資本重組計劃，以應付疫情帶來的經營壓力，包括接受香港政府入股與貸款合共273億元；國泰當時已表示，若疫情仍然反覆，客運力未能復蘇的情況下，政府的救命錢只能燒約13至15個月。

根據國泰9月份的經營數據顯示，其客運力仍未有復蘇迹象，當月載客僅47,061人次，按年大跌98%，乘客運載率下跌至24.9%。