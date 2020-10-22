國泰大裁員︱漢莎航空失6成飛機餐生意 飛機維修公司CEO指影響巨大

國泰昨日宣佈香港歷來最大規模裁員，打爛5,300人飯碗，受影響的並不止國泰或港龍的全職員工，為港龍提供周邊服務的公司也大受影響，包括飛機餐、飛機維修、清潔等，負責提供飛機膳食的德國漢莎航空損失大約6成生意。有工會表示，保就業計劃下月底才完結，未能評估這些公司受影響的員工人數，仍有員工需放無薪假至12月底，現時一個月只上班數天，對前景感擔憂。

港龍的產業鏈包括飛機膳食、飛機維修、清潔等，當中負責提供飛機餐的為德國漢莎航空膳食服務（香港）。香港民用航空事業職工總會主席李永富指，港龍佔漢莎天廚業務多達6成。資料顯示，德國漢莎航空膳食服務曾參與第三批「保就業」計劃，工資補貼金額逾1,600萬，承諾受薪僱員人數為603人。

漢莎天廚於1942年於美國創立，屬德國漢莎航空的子公司，主要客戶包括美國航空、聯合航空、北歐航空等，每年為全球提供超過5.6億份餐點。德國漢莎航空膳食服務（香港）亦有提供非航空公司服務，更與國泰港龍合營，承包部份學校的膳食業務。

港龍業務佔中飛公司3至5成

至於飛機維修及清潔方面，均由中國飛機服務有限公司（中飛）包辦，李永富指港龍業務佔中飛3至5成。中飛昨日、即國泰宣佈大裁員當天向員工發出的內部通告，由中飛行政總裁安德拉斯‧麥澤爾（Andreas Meisel）發出，表示國泰港龍屬中飛的主要客戶，港龍停止營運對中飛業務「毫無疑問帶來巨大影響」。中飛管理團隊將盡最大努力與所有相關利益者保持密切聯繫，探索合作的機會，以減少事件對員工的影響。

中飛主要從事飛機航線及基地維修服務，亦曾參與第一期「保就業計劃」，不過事後隨即爆發醜聞。中飛於今年8月獲批逾2,769萬元工資補貼，承諾6至8月聘用1,092名受薪僱員，惟取得補貼後隨即延長僱員的無薪假，部份高級維修員更延長至8天無薪假，變相減薪近三分一。

另外，李永富指，受影響的亦有數間加油公司，包括香港航煤供應加油有限公司，不過未知各間公司所佔的業務百分比，「因為每間都會撈亂做」。

李永富表示，暫時未能評估受影響人工人數，「好多嘢大家都未掌握到，開始無諗過咁大件事」。他指，現時保就業計劃下月底才完結，不少員工仍然在放無薪假直至12月底，「加埋要清啲大假，有啲成個月都淨係返得嗰三幾日工」，相信各公司不會在短期內公佈裁員。李表示，員工亦難免擔心自己「飯碗不保」，「因為佢哋有啲始終收入比較低、學歷唔係太高，有啲已經做咗10幾20年，變咗長期都喺機場入面生活，一下子如果叫佢哋搵工，都唔知去邊度搵。」

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