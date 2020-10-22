【國泰救亡】

【本報訊】國泰航空昨進行本港航空史上最大一次裁員行動，有年資逾十年的員工被炒，哭着質疑「何必偏偏選中我？」留下來的員工各懷心事，臨近退休年齡暫保職位的艙務長坦言，受武肺疫情衝擊，全球航空業低潮不知持續多久，加上國安法令香港瀰漫白色恐怖，他指同事間有共識不再發表政治言論，「眉來眼去知係手足，頂多呻兩句，唔會再明講」。有留任機師坦言，裁員令他從此不談政治、不談忠誠，只向錢看，直言香港人連航空公司亦被歸邊，為了明哲保身只能更沉默。

任職國泰逾10年的艙務長Zoe，昨晨7時醒來查看國泰WhatsApp群組，發現包括自己在內，陸續有人無法登入公司系統，才證實自己被裁走，當刻情緒波動很大，她指那刻想起過往見工、入行受訓、記航機種類、記設備擺放位置等往事湧上心頭，一度泣不成聲。她說被裁的一群留下永遠的疑問，「同事最想知道，點解自己係被選中一個」。

雖然被裁走，Zoe直言如果航空業復蘇，即使人工遠遜過往，仍選擇重投歸隊，「因為我真係好鍾意呢份工，我仍然好想去睇呢個世界，呢份工畀我哋好多機會去唔同地方接觸當地人，真係增廣見聞」。她寄語離開的同事不要灰心，「天無絕人之路，我相信天關咗一扇門，會開另一扇門畀你」。

有人被裁，有人留下，50多歲的艙務長Kelvin，29年前加入國泰，見盡國泰由一間小公司變成上巿企業到晉身國際航空巨擎，今次裁員潮是他任職以來最嚴峻的一次，較沙士時更慘烈，尤其是國泰經歷炒燶期油合約錄得巨額虧蝕，以及被內地民航局施壓，拒絕參與和支持非法遊行示威的空中服務員飛內地航班後，國泰更顯風雨飄搖，「我每個月都飛一次，由大阪、新加坡每日五、六班，去到疫情後每日飛一班，成個艙都係得幾十人，飛一班蝕一班，睇到呢個載客量都覺得驚」。

雖然今次未被裁走，但Kelvin更擔心疫情何時完結，「全世界航空都瀨晒嘢，last for幾時都未知，我百思不得其解，點解有啲國家聲稱搞得掂，甚至話冇（確診）個案，我會質疑係咪真」。他苦笑公司被點名為「反中」航空，同事已學懂沉默，「你明我明就得，大家都明白唔好亂講嘢令公司難做」。

近一星期裁員消息滿天飛，Kelvin曾有念頭轉職Uber司機，直至中午後證實留任，反而替被裁的年輕同事心痛，「我泊車位旁邊長期有架七人車，貼咗港龍泊車證知道係同事，以前車內有一個嬰兒car seat，呢幾日又加多一張，本來係件開心事，但今日公佈港龍從此消失，我第一個諗到佢以後點養家？」

「經過呢件事，冇乜人對呢間公司有咁大忠誠，條件好就會走。」

任職國泰機師五年的蘇先生亦是留下的一群，他指留得低是不幸中之大幸，但深知短期內航空業難以復蘇，公司新合約對未來晉升前途影響深遠，留任國泰的信心已不及初入職，「 𠵱家冇人敢講邊個有免死金牌，就算留低都係冇乜信心」。幸好他趁放無薪假期間進修，留待未來有用處。

他唯一肯定的是，經過今次大裁員，所有員工對國泰不再有歸屬感，至於有大灣區航空聲言吸納本地航空人才，他直言「睇住錢去做決定，唔會再話要留喺香港人航空，經過呢件事，冇乜人對呢間公司有咁大忠誠，條件好就會走，唔好咪留低，所有員工都有呢個共識」。