一直協助12港人嘅黃之鋒、鄒家成、朱凱廸同岑敖輝早前自資印刷五萬張印上12港人名字嘅透明卡，發起標註#SAVE12手持透明卡喺香港各處打卡，籲公眾持續關注事件。透明卡噚日開始派發，市民反應熱烈，亦有網民分享打卡照片，「將名字帶到香港每一處」。

12港人被扣押喺深圳近60日，音訊全無之際，關注事件嘅黃之鋒等人發起活動，向市民派發五萬張寫上訴求「Bring Them Back.」同埋12港人名字嘅透明卡片，上面又印有航行船隻，只要將透明卡放喺背景前，就如重現12人投奔怒海嘅最後畫面。多區民主派區議員除咗協助派發卡片外，亦率先響應號召將12個名字帶到18區，自行影相放上fb，市民亦反映熱烈，紛紛以香港唔同地方背景影相，再上載去討論區、Twitter、Instagram以示支持，連明哥黃耀明亦響應加入。

之鋒籲周日參與網上集會

由於反應太熱烈，亦有網民話放工太夜，拎唔到透明卡，八方就提醒返，就算拎唔到分發嘅透明卡，之鋒嘅團隊都製作咗Instagram限時動態嘅「#SAVE12」濾鏡（Filter）俾網民網上打卡用㗎！之鋒又喺社交媒體分享，好多人詢問會唔會再加印，雖然之鋒佢哋好難出多次錢免費派，不過就將會用成本價為大家承印，相信之後12人嘅名字更加會烙印喺香港嘅每個地方，佢哋亦同時呼籲市民喺嚟緊嘅星期日夜晚參加12港人關注組舉辦嘅網上集會。

李八方