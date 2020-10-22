國泰大裁員︱新約礙退休福利 資深空服員醞釀罷簽 工會籲員工勿急於回覆公司

國泰航空昨日大規模裁減5,300名駐港員工，並趁機要空中服務員重新簽約，不但將多項薪酬福利「封頂」，削弱工會的議價能力，員工退休金也大縮水。有臨近退休的國泰空服員指，由於新約下被減薪及改供公積金，連消帶打退休金也縮水15至20多萬元。據了解，有資深空服員醞釀集體罷簽。國泰空中服務員工會形容新約對員工是很大屈辱，很多員工不都不想簽，工會會調查會員意向，呼籲員工暫不要急於回覆公司。

國泰管理層今午與員工舉行網上會議，歷時約45分鐘。據了解，國泰昨日裁減約兩成機艙服務員，約有1,850人，佔整體裁員人數約35%，當中以機艙事務長佔最多，有1,300人，平均年資約10多年，其次是初級機艙服務員約300人，高級機艙事務長及俗稱「老總」的機艙服務經理則分別有150人及100人被裁掉。

兩成半被裁員工為事務長 平均年資逾10年

會議上不少空中服務員都關注退休金問題，但管理層未能交代清楚。國泰昨向機艙服務員發出新合約，所有職級的基本薪酬和飛行津貼都會「封頂」，並要減薪14%至36%不等。有國泰高級機艙事務長擔心新約被減薪後，連消帶打令退休金也受影響。

該高級機艙事務長屬月薪制員工，即舊制，年資25年，現時基本薪酬連職級津貼為每月約3萬元，尚有5年便退休。他指，原有合約訂明，退休金是以最後一個月薪酬的兩倍，再乘以年資，假設其薪酬及職級不變，退休時便可領取180萬元退休金。

新約下退休金縮水超過21萬元

但他指，由於新約下被減薪兩成，基本薪酬為2.5萬元，並且需改供公積金或強積金，前者為月薪酬10%，由公司供款。他指，就算公司以年資劃線，簽新約前的25年年資按舊約的基本薪酬計算退休金，即150萬元；簽新約後則改用公積金，5年供款合共15萬元，兩者合計為165萬元，仍較舊約180萬元退休金少收15萬元。

另一名國泰機艙服務經理年資30年，原本基本薪酬約3.7萬元，新約被扣減約3成薪酬跌至約2.6萬元，若按舊約計算，5年後退休她可取得259萬元退休金，但新約下大幅縮水，即使以年資劃線，餘下5年改供公積金，也少收逾21萬元。

雖然國泰昨發給員工的新員工手冊列明，公積金計算是基本薪酬加飛行津貼，但新約規定員工「調更」或「換鐘」的飛行時數不計算入飛行津貼。有臨近退休的初級機艙事務長指，以往勤力「跑鐘」每月收入約2.4萬元，但新約下基本薪酬大幅降至約1.7萬元，加上武漢肺炎疫情未明，公司表明來年都要放無薪假，預計未來幾年員工每月最多只能達基本飛行時數，即只取得基本薪酬，她正考慮拒絕簽新約，寧願被遣散，提早退休。

據了解，不少年資較深的空服員都有同一想法，認為即使不簽新約遣散賠償會較少，都不願大幅減薪留在公司，故醞釀集體拒簽。

法定假期值勤獲補假 未提現行補償安排

此外，過往國泰空中服務員在法定假期值勤，公司會發放假期工資作補償，2009年3名空姐便入稟勞資審裁處追討假期薪酬補水，獲判勝訴，國泰需將飛行津貼、地面值勤津貼及免稅品銷售佣金納入計算員工假期工資。然而，國泰在新約卻列明，員工於法定假期值勤，會按勞工法例安排補假，未有提及以工資補償。有空服員批評，公司變相推翻法庭的裁決，進一步削減員工薪酬。

國泰空中服務員工會副主席孫德姸表示，新合約下員工底薪大減，有個別例子減幅更達四成，「好多員工都覺得好屈辱」，向工會查詢不簽新約的注意事項及賠償細節，「好多員工其實好唔想簽，特別係資深員工，唔止人工減咗，對佢地將來嘅退休金都有好大影響，但最終有幾多員工唔簽，暫時未掌握到。」工會稍後會向會員進行問卷調查，了解他們意向，工會呼籲會員，暫時不要急於簽署新合約，工會會繼續向公司爭取合理權益，包括要求公司向拒簽新約員工，發放與被裁員工相同的遣散賠償，並爭取待經濟復甦後，公司可回復舊約。

今次被裁員工除可按法例獲發一個月代通知金，另額外獲一個月薪金賠償，年資5年或以下的員工亦可獲遣散費，有關賠償不會與強積金對沖，至於選擇不簽新約的員工，則不會獲額外一個月薪金，年資少於5年的員工也不會有遣散費，但年資5年以上的員工，長期服務金則然不用與強積金對沖。

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