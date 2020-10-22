國泰大裁員︱港龍工會斥國泰違背承諾大手裁員 突停運員工無法「講拜拜」

國泰昨日終公佈重組方案，整個集團削減8,500個職位，5,300名香港員工遭裁走，其全資擁有的附屬公司港龍即日起停止營運。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻表示，不認同國泰集團的決定和感到遺憾，認為國泰在此時將整個港龍品牌一刀切是大損失，亦違背早前向員工稱裁員是最後手段、盡量不會做的承諾。

她表示，工會一直很清楚向公司表達員工願意共同度過困境，願意犧牲工資和自身福利換取「一個不能少」，但討論時公司只表示收到意見，形容公司是在單方面討論的前提下，就作出決定，批評對國泰集團完全沒有透明度，沒有誠信，認為國泰雖然得以保存，但之後的路亦非常艱難。

她直言國泰的決定突然、很難接受，形容同事昨天突然知道港龍停運，連「講拜拜」的機會都沒有，如「突然乜嘢都完結」，「所有員工突然間冇咗間屋企，同事視大家為一家人，大家都團結」。她批評國泰在疫情下就直接捨棄港龍，「拆東補西」讓國泰自保，不單沒有盡力保護同屬國泰的港龍，亦有違社會期望。被問到員工的心情和打算，她表示，員工昨天才收到詳細通知，很多同事主要都是道別。她又說，作為港龍工會，會與同事走到最後一步，會看看會員有何需要，一同面對。

國泰工會冀公司視新約為短期措施

國泰航空公司空中服務員工會內務副主席孫德妍亦指，不認為公司補償如它所講的豐厚，除有聽到員工意見不用強積金對沖長期服務金和遣散費外，其他方面的賠償，都少於他們所提出，只是優於法例。她表示，留任的員工須於14天內簽新合約，底薪和時薪大幅削減14%至36%，福利亦有很大改變，因此很徬徨。

孫表示，工會會與公司盡力爭取，將新合約視為短期而非長期，又指公司初時態度強硬，但後來都明白同事的憂慮，公司代表表示會與高層反映。

有航空膳食公司6成生意來自港龍 工會憂受影響

會員主要是地勤人員的香港民用航空事業職工總會主席李永富指，雖然今次主要是空勤人員受影響，但保就業計劃11月會完結，有航空膳食公司接近6成生意來自港龍，預料港龍品牌結束後，相關產業鏈如航空膳食、航機清潔和維修，亦會受到影響。

他表示，業界之前已炒了很多外判工和放無薪假，很多員工都憂慮未來，希望可盡快與員工的公司聯繫，看看有何安排。他又指，國泰或港龍地勤人員面對的安排相同，之前有一直去信表示關注，惟早前都是傳言多，對國泰結束港龍業務感到愕然。

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