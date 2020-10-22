警換第四代通訊系統 涉款8.5億

警方使用的無線電對講機屬「第三代指揮及控制通訊系統」一部份，系統早在2004年啟用，由於承辦商陸續停止提供保養，警方在2016年已向立法會申請撥款，將系統升級至第四代。翻查物流署招標資料，第四代電腦輔助指揮及控制系統的合約於2018年5月批出，由美國Motorola Solutions Inc.以3.17億元投得。根據政府去年向立法會提交的進度報告顯示，預計明年尾全面推行新系統。

警方2016年向立法會申請12.5億元撥款，包括涉款8.5億元的第四代指揮及控制通訊系統，舊系統包括999求助電話、指揮及控制電腦以及綜合無線電通訊等子系統，警方於去年起啟用第四代系統，當中包括將前線警員的手提對講機與隨身攝錄機結合，同時具備數碼功能，可接收經總區指揮及控制中心發送的圖片及影片等多媒體資料。

第四代系統亦會更新999報案系統，可自動識別來電者位置，範圍更覆蓋本地固網及流動電話用戶。其餘撥款則用於電腦化計劃，包括興建新的數據中心、設立中央數據管理平台以及更新內部管理系統等。

記者 趙雅婷

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