袋280億公帑照裁員　職工盟轟藥石亂投

【本報訊】自爆發武肺至今，政府先後以抗疫基金、保就業計劃及直接注資等形式，合共向國泰航空「泵水」逾280億元，惟國泰仍裁減5,300名本港員工。職工盟批評政府以巨額公帑資助國泰，卻未有要求保證不裁員的條件，反映政府亂花公帑，藥石亂投；政府消息人士辯稱，若政府不注巨資予國泰，「今日成個集團玩完」。

職工盟指出，政府提供巨額援助，「到頭來只換來逾5,000人大裁員的下場」，批評政府以巨額公帑資助國泰，卻未有要求保證不作裁員的條件，實是愧對社會大眾，更反映政府亂花公帑，藥石亂投，完全無力挽救持續惡化的失業問題。 職工盟強烈要求政府作為國泰股東之一，必須承擔責任，敦促及監管資方落實對員工的最大保障，並應該運用其檢討「空運牌照」的權力，對航空業員工的待遇作監管。

議員憂現骨牌效應

曾任國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪亦指出，政府不能以國泰屬上巿公司為由，就不作任何干預，因為政府過去已用270多億元公帑注資國泰，國泰董事局內亦有兩名政府的委任代表。他擔心政府保就業政策連國泰都失守，行業或出現骨牌效應。

運輸及房屋局長陳帆昨回應國泰裁員時稱，政府已要求國泰考慮企業重整方案時，要考慮對香港國際航空樞紐及員工福祉的影響。他在鏡頭前七情上面，聲線帶哽咽說，對國泰今次決定感到很惋惜和難過，但港府注資國泰時已表明屬投資安排，期望有回報，並非維護單一公司前景。記者問他為何國泰不考慮停薪留職安排，陳帆稱政府已清楚表明當局要求，他作為局長的責任是確保香港航空樞紐地位和航權網絡，國泰今次做法「始終係一個商業決定」。

政府消息人士辯稱，政府沒有與國泰高層直接商討裁員人數，只要求國泰盡力保住草根階層的職位，炒一個機師，便可保住10個基層職位，所以負責飛機餐及地勤清潔的員工全部可保飯碗。對於政府注巨資也救不了港龍，消息人士稱：「如果唔畀嗰200幾億，今日成個集團玩完。」消息人士指，由政府委派的兩名觀察員只會參與會議，但不會有投票權。該名人士又指，國泰裁員後，政府的注資可助國泰撐多兩年以上，但政府暫無打算再向國泰注資或借貸。