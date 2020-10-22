何君堯指若遭英律師管理局DQ：係整個英國政府嘅損失！

建制派立法會議員何君堯2017年於「革走戴耀廷吶喊大會」將港獨人士形容為：「呢啲人唔殺咗佢做咩」，又在屏山鄉委會主席曾樹和高呼搞港獨者必須要「殺」時附和說「無赦」，規管英國律師事務的律師管理局決定於12月召開聆訊，調查何涉嫌專業不當行為，倘成立或剔除其註冊律師資格。何君堯回應時否認鼓吹暴力行為，指局方若一意孤行取消其律師資格，「損失嘅唔係何君堯，係整個英國政府！」

何君堯接受《蘋果》查詢時稱，自己早已澄清有關「殺無赦」的言論，稱自己從來沒有鼓吹暴力行為，有關「殺無赦」的說法只是解釋「任何人干犯嚴重罪行，不得寬恕……所以係有（干犯）殺人（罪行）嘅，係不得寬恕咁解」，他批評英國政府未有清楚理解他的說話，「連呢啲咁基本嘅嘢都搞唔清，仲要事隔兩年後，仲要嚟追究呢件事？我覺得好值得遺憾。」

何君堯稱，相信屆時毋須親身飛往英國進行答辯，但會參與網上聆訊，並已提交抗辯書，據理力爭。被問到一旦被裁定取消律師資格，他會否不高興？他指：「我每日都咁開心，面對呢啲挑戰，心情（固然）會緊張，但就算跌親都好，唔開心係正常嘅。」

而何君堯回應港台記者問及，英國執政保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）曾去信促褫奪其博士學位時則指對方「淨係想集中火力攻擊佢」；裴倫德則在社交媒體極速回應，指何若收回對其他議員的死亡恐嚇、就7.21事件道歉、譴責其「黑社會朋友」，並支持五大訴求，他便會停手。

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