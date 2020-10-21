疫情速遞︱國寶之家累計19名患者 昨無源頭不明個案（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情依然反覆，昨日（21日）本港錄得8宗確診個案，其中7宗為輸入性個案，1宗是殘疾人士院舍國寶之家院友，沒有源頭不明個案，是5日內第4度沒有源頭不明個案。

國寶之家群組（累計19人確診）

●第5267號個案：66歲男院友，10月19日開始發病，沒有外遊。

輸入個案：7宗

●第5263號個案：42歲男子，為機組人員，沒有病徵，10月19日乘搭航班ET608從埃塞俄比亞抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店。

●第5264號個案：67歲男子，10月19日開始發病，乘搭航班LH796從比利時抵港。

●第5265號個案：64歲男子，沒有病徵，乘搭航班LH796從比利時抵港。

●第5266號個案：51歲女子，沒有病徵，乘搭航班LH796從比利時抵港。

●第5268號個案：34歲女子，為機組人員，沒有病徵，乘搭航班UPS64從美國抵港。

●第5269號個案：33歲女子，沒有病徵，乘搭航班PR300從菲律賓抵港，居於銅鑼灣迷你酒店。

●第5270號個案：55歲男子，沒有病徵，乘搭航班SG9702從印度抵港，居於半山區宏基國際賓館。

本港疫情

●確診（截至10月21日16:53）

5,269宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,004宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

124名確診者仍留醫，13人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4732、4833、4937、4990、5110、5151、5185、5195號個案）、5人嚴重（第1650、4101、4746、4788、5152號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月21日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,715宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診544宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月21日07:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經突破4,065萬，全球死亡人數超過112萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過826萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近760萬，位居全球第二，死亡人數超過11.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破527萬，死亡人數超過15.4萬。俄羅斯確診人超過142萬。阿根廷周一成為第五個確診宗數突破100萬宗的國家。

英國首相約翰遜周二宣佈，周四午夜起將大曼徹斯特的疫情警戒級別提升三級制中的最高級，同時向該郡提供2,200萬鎊（2.21億港元）援助。根據上周公佈的疫情警報三級制，在「極高」級別下，所有家戶之間室內、室外及私人花園聚會都被禁；無膳食提供的酒吧與賭場、博彩公司投注站等要暫停營業。

保加利亞北部城市魯塞（Ruse）副市長恩切夫（Encho Enchev）周二接受武漢肺炎病毒檢測，結果呈陽性，是他三個月以來第二次感染武肺。

另外，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）訪問愛沙尼亞期間，因與一名武漢肺炎患者有接觸，他與隨團人員要在酒店隔離，行程取消。保加利亞最近數周確診個案急增。衞生部周二公佈的數據顯示，過去24小時該國新增確診病例1,024宗，為疫情暴發以來單日最高紀錄，累計確診病例30,527宗，累計死亡個案1,008宗。保加利亞衞生部長安格洛夫（Kostadin Angelov）周二表示，將規定公眾在室外必須戴口罩，直至11月底。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,266,357 (220,902)

印度 7,597,063 (115,197)

巴⻄ 5,273,954 (154,837)

俄羅斯 1,422,775 (24,473)

阿根廷 1,002,662 (26,716)

⻄班牙 988,322 (34,210)

哥倫比亞 974,139 (29,272)

法國 973,068 (33,909)

秘魯 870,876 (33,820)

墨⻄哥 854,926 (86,338)

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