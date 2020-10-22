國泰大裁員︱Lunch哥促撤裁員 籲港人寫信譴責：8,500員工有8,500個家庭

國泰航空昨日宣佈大裁員，大規模削減約8,500個職位。人稱「Lunch哥」的李國永（David）今日到國泰城聲援國泰員工，希望國泰可以撤回方案，不要一刀切裁員。

David亦坐在國泰城外閱讀《蘋果日報》，特別仔細閱讀有關國泰裁員的報道。他表示，不少航空業界人士去年支持抗爭運動，即使去年機場集會，也沒有責罵抗爭者阻礙他們上班，「佢哋今日有困難，香港人梗係要支持佢哋」。

他續說，希望國泰以員工為本，重新考慮是否以裁員方式來處理，「8,500位員工都有8,500個家庭」。他指出，將會向國泰遞交請願信，促國泰撤回裁員決定，並呼籲其他香港人一同寫信予國泰，譴責其裁員決定。

保安拒讓David進入國泰城

國泰城現場保安明顯加強，除10多名國泰職員、保安在場，亦有5、6名便衣警員，合共逾20人觀察整個情況，其中一名便衣警員手持攝錄機拍攝整個情況。當David向便衣警員查詢身份時，數名便衣警隨即散開。

David曾想走進國泰城的大樓，但被在場保安以「私人地方」為由阻撓。他質疑保安的決定，反問：「的士都踩到入去，點解我唔入得，的士（司機）係咪國泰職員先？」該名保安沒有正面回答，僅稱他沒有權利進入。

David其後再表示，因家人購買數張港龍機票，故要求入內查詢退票事宜，同樣被保安阻撓。他等大約10分鐘後，便決定報警，要求警員介入，「我想入去退錢，班保安就唔畀我入去，唔知佢哋係咪想呃我呢，所以我就報警」。

大約20多分鐘後，兩名軍裝警員到場，向David詢問情況，警員亦有進入國泰城了解。David表示，警員給予國泰熱線電話，並稱可致電該電話查詢退票事宜。他續說，如未來有任何查詢，也會繼續到國泰城了解。David行動歷時約1小時，最終沒有遞交任何信件。

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