武漢肺炎︱專家指曾歐遊染疫婦潛伏期長料本地感染 籲醫生市民降低病徵門檻

昨日（22日）本港出現本地感染個案，是住東涌映灣園的38歲女子，感染源頭不明。該患者9月中曾歐遊，呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）接受港台訪問時指，患者歐遊時間較久遠，潛伏期長達20多天，一般機率較低；他指武漢肺炎病徵不明顯，故難以肯定患者發病日期。現階段要再視乎是否已出現抗體， 及其緊密接觸者若發病是何時發病，則可間接推測出病人發病日期及傳播期，加强追蹤接觸者，減低社區傳播風險。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台訪問時則指，該女子潛伏期達14天以上，本地感染機會較大，如測試顯示病毒量高，則應是本地感染。

梁子超今早（23日）出席電台節目時表示，該名38歲女子潛伏期長，難以追蹤患者傳播期間曾到訪甚麽地方，一般市民亦不知是否應進行檢測，情況不理想，他指出若可合理地將傳播期縮短至一個星期，並追查她到過的地方，可加强追蹤接觸者，減低社區傳播風險。

另外，該女子的兒子期間曾上學，梁子超表示若該名兒子結果為確診的話是十分不理想，他又指因武漢肺炎病徵普通且不明顯，醫生及市民自身均要將病徵門檻降低，如再加上有其他風險因素，如曾外遊或有其他可能潛在接觸史，更要提高警覺性，避免從事高危活動，提醒市民即使有輕微病徵都應減少去高危地方。

梁子超：南韓疫苗事件不尋常

南韓近日有20多人接種流感疫苗後死亡，梁子超認為情況不尋常，與以往南韓接種疫苗情況不同，因以往只有兩、三宗死亡個案；他表示今次南韓有17歲死者死因未確定，加上武漢肺炎，不排除當局多了關注從而使呈報個案增多。他指南韓當局須關注事件，找到合理原因，釋除公眾關注。

何栢良則稱市民在南韓疫苗事件下，首先不應自亂陣腳，他引述世衛建議南韓當局應設有專家小組有系統地調查疫苗事件，並向公眾公佈，例如問題出現在疫苗質素或接種上，他明白現象會引發市民擔心是否應停止疫苗接種，但他認為不應貿貿然停止接種疫苗。他表示，香港沒有入口南韓疫苗，但認為事件可使香港借鏡，預先準備如香港接種疫苗時出現相關事件，應如何制定機制應對類似情況。

下周一（26日）是重陽節，何栢良稱市民可能會掃墓或郊遊，他提醒市民須留意地方人流，避免到人流多的地方，再加上郊外地方有部份人不戴口罩，所以市民應留意風險，室内聚會亦要留意聚會人數及開窗保持空氣流通。

縱橫遊：得10人報名都會成團 蝕住出發

至於今日起放寬本地旅行團人數上限至30人，縱橫遊常務董事袁振寧今早接受商台訪問時，指自從公佈放寬後，每日都有過百宗查詢，有50、60人報名，形容反應良好，吉澳和印洲塘等的「包船遊」較受歡迎，每位旅客收費約400至500元，但坦言難以與以往外遊團比較，能做到以往單位數字比例的生意已很好，「起碼同事有工開」，又指一般每團要有15至20名旅客，旅行社才能回本，但在外遊停擺下，縱使只有10名客人都會成團，形容是「蝕住出發」，明日的旅行團則有十多人出發。

袁稱政府指稍後會向導遊提供免費檢測，旅議會昨日表示員工在出發前做過一次檢測就可以，認為最理想是每次出發都可檢驗，但要視乎政府安排，如費用由誰負擔，暫未落實，而若能為旅遊巴司機提供免費檢測則最理想。

他指會安排團友上車前量體溫，車上亦會放置消毒搓手液，導遊會改為在車上做說明，落車後團友分成4人一組自行觀光，旅遊巴上則不會特別安排每人位置，因只有十多名團友，在60人旅遊巴上可坐得十分鬆動。

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