傅華伶勢坐正港大法律學院院長 曾指港版國安法令港中雙輸

港大爆副校風波以來，管理層招募工作困難重重，法律學院院長一職去年懸空至今。《蘋果》獲悉，法律學院署理院長傅華伶獲推薦成為唯一人選，如任命獲校委會通過即可「坐正」。傅華伶熟悉大陸刑法，曾公開質疑「港版國安法」條文不清晰，恐破壞一國兩制。該學院學生代表指出，傅署任院長期間，願意聆聽和理解學生需要。

消息指，在港大任教逾20年的法律學院署理院長傅華伶，獲推薦成為法律學院院長唯一人選，有關任命仍待校委會通過。據了解，傅已出席候選院長論壇，與學生會面。港大學生會法律學會主席黃子誠以保密為由拒絕證實。他僅稱傅署任院長期間聆聽學生需要，願意與同學討論在法律學院地下設「連儂牆」一事。雖然傅的法律觀點與部份同學未必相同，但對此表示尊重及理解。

內地出身 專研人權法 1985年加入港大

傅華伶內地出身、專研人權法，「港版國安法」今年7月1日實施，傅因熟悉大陸刑法而多次接受傳媒訪問及就法例表態，被傳媒稱為「國安法達人」。傅曾於香港律師會會議上，質疑法例對4項罪行的定義不清晰。傅亦曾接受報章專訪，指「港版國安法」對中國、香港而言都是「雙輸」，並令人質疑「一國兩制」是否已走不通。不過傅華伶2003年曾稱《基本法》第23條草案經修改後能一定程度保障人權，與同為人權法專家的法律學院前院長陳文敏看法不一。兩人現時均為中國維權律師關注組顧問。

傅華伶1983年從西南政法大學畢業，其後負笈加拿大，1993年在約克大學奥斯古德霍爾法學院（Osgoode Hall Law School）取得法律博士學位。他1985年加入港大，2019年出任署理法律學院院長。

李國章原屬意另一内地學者接任 惟委員會憂傾向內地而流選

港大曾在2018年10月鎖定內地學者凌兵與澳洲學者Simon Bronitt為法律學院院長人選，當時有消息指港大校委會主席李國章屬意由凌兵接任。外界隨後質疑凌兵並非出身自普通法地區，擔心他過於保守和傾向內地，最終因遴選委員會未達共識而流選。

《蘋果》已就事件向港大查詢，正待回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！