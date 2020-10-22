港人疫下儲蓄縮水　月均$7,000

【本報訊】疫情影響市民收入，連帶儲蓄亦縮水。香港存款保障委員會（存保會）最新的港人儲蓄安全感指標調查顯示，逾六成受訪者表示有儲蓄習慣，每人每月平均儲約7,000元，較去年下調約7%；逾四成受訪者表明儲蓄為應付不時之需，較去年上升8%。港人平均認為擁有50萬元儲蓄便有安全感，較去年的78萬元明顯減少。

存保會連續第三年進行香港人儲蓄安全感指標調查，調查由香港民意研究所進行，8月24至9月20日隨機抽樣以電話訪問1,000名18歲或以上市民。

擁50萬元才有安全感

結果顯示，46%受訪者表示儲蓄為應付不時之需，比率較去年上升8%。港人儲蓄目標更趨明確，近40%受訪者表示有訂下今年儲蓄目標，比例較去年增加6%。

有意見認為不少年輕一族不會為自己打算，但今次調查發現，逾八成18至29歲年輕受訪者有儲蓄習慣，比例為各個年齡組別最高，當中一半表示有儲蓄目標，該組別市民中近四分一人將現金放在家中儲蓄，沒作投資或放於銀行。

在有儲蓄習慣的受訪者中，每人每月平均儲蓄金額約7,000元，較去年下調約7%。港人平均認為擁有50萬元儲蓄便有安全感，較去年的78萬明顯減少。數據或反映在疫情及經濟打擊下，港人儲錢能力下降的同時，較低的儲蓄金額已足以安心。

存款保障委員會主席許敬文指，面對目前環球經濟下行，建立持之以恒的儲蓄習慣及訂立明確儲蓄目標顯得更為重要，今次調查顯示港人儲蓄目標比去年更明確，反映他們更有計劃及目標地儲蓄，令人感到欣慰。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指，數字反映現時社會有不同負面因素，令港人危機感加強，更有計劃儲蓄，但由於現時經濟環境變化，令市民儲錢能力下降，自然較低的儲蓄金額已能令他們安心。