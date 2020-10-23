武漢肺炎︱30人一團本地遊今起放寬 邱騰華籲業界測病毒勿「鑽空子」

4人限聚令持續，不過政府今日（23日）起放寬本地遊人數，有條件豁免讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，連隨團工作人員不多於30人。商務及經濟發展局局長邱騰華出席活動後表示，早前已預留時間予業界準備恢復帶團，旅議會亦有登記制度，政府會資助旅議會做病毒檢測的起動測試，希望建立市民出遊信心，議會將負責監察工作。

邱騰華提醒旅遊業界不要嘗試在檢測問題上「鑽空子」，例如使用太舊的檢測結果，以免適得其反，如疫情有任何轉變，政府會毫不猶豫收緊防疫措施。他指檢測有效時限正常為數天至一星期，檢測費正常由旅行社或旅客負責，政府不可能為市民及商界所有活動「包底」，希望業界自律。旅議會總幹事陳張樂怡表示，政府全數資助的免費檢測計劃，資助總額視乎參加檢測的導遊領隊數目，議會正在積極按採購程序籌備中，希望下星期內可以推出。

如舉辦有條件豁免本地遊須向旅議會申請

旅議會下午公佈有31間旅行社已合資格辦本地遊，包括中旅社、縱橫遊、專業旅運等旅行社，行程一至兩天不等，主要前往本港不同郊區、離島及主題公園景點，一日遊價格主要介乎200至300元一位。

持牌旅行社如有意舉辦有條件豁免的本地遊旅行團，必須向旅議會申請，承諾按照「本地遊防疫承諾」執行防疫措施，確保公共衞生不受影響，並將行程於宣傳前向議會登記。

相關報道：縱橫遊洗倉｜股價暴瀉八成半 市值勁縮水逾8億 報團熱線僅有限度運作

相關報道：限聚令｜放寬本地遊至30人 指定車內講解規定行程有綠色景點 本地團創辦人：完全向包車包食鴨仔團傾斜

縱橫遊：得10人報名照成團 蝕住出發

至於今日起放寬本地旅行團人數上限至30人，縱橫遊常務董事袁振寧今早接受商台訪問時，指自從公佈放寬後，每日都有過百宗查詢，有50、60人報名，形容反應良好，吉澳和印洲塘等的「包船遊」較受歡迎，每位旅客收費約400至500元，但坦言難以與以往外遊團比較，能做到以往單位數字比例的生意已很好，「起碼同事有工開」。

袁振寧又指，一般每團要有15至20名旅客，旅行社才能回本，但在外遊停擺下，縱使只有10名客人都會成團，形容是「蝕住出發」，明日的旅行團則有十多人出發。

導遊檢測費用由誰負擔暫未落實

袁稱政府指稍後會向導遊提供免費檢測，旅議會昨日表示員工在出發前做過一次檢測就可以，認為最理想是每次出發都可檢驗，但要視乎政府安排，如費用由誰負擔，暫未落實，而若能為旅遊巴司機提供免費檢測則最理想。

他指會安排團友上車前量體溫，車上亦會放置消毒搓手液，導遊會改為在車上做說明，落車後團友分成4人一組自行觀光，旅遊巴上則不會特別安排每人位置，因只有十多名團友，在60人旅遊巴上可坐得十分鬆動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！