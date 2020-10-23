城大生物醫學系教授楊夢甦任新副校 為政府「欽點」化驗所Prenetics創辦人

城大委任新副校長，由生物醫學系講座教授楊夢甦代替在任7年的呂堅，將於12月1日履新。楊為被政府「欽點」為食肆員工提供檢測的化驗所Prenetics的創辦人之一。

城大校長郭位今（23日）向教職員發信，宣佈委任楊夢甦為副校長（研究及科技），指楊將會協助他帶領大學的研究活動，及為大學的研究生課程提供重要方向。又指楊在籌集研究資金和發表論文方面有斐然成績。《蘋果》早前發現，楊夢甦是Prenetics的創辦人之一，經過幾輪融資後仍是其中一名主要股東。根據城大網站資料，楊於廈門大學取得學士學位、加拿大西門菲莎大學獲得碩士學位、多倫多大學獲得博士學位，再於美國斯克裡普斯研究所完成博士後培訓。

原任的呂堅則為機械工程系講座教授。根據城大網站的資料，他2010年由理工大學轉職到城大，2013年年底起擔任該校副校長（研究及科技）及研究生院院長。信中稱研究生院院長一職12月1日起將由該校周亦卿研究生院助理院長李國耀（Robert Li）署理。

郭位在信末感謝呂堅多年對大學的貢獻，但就未有提及換人原因及呂的去向。

《蘋果》正向城大查詢。

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