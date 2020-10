BNO居留簽證︱港人申LOTR提前赴英 不計入BNO簽證5年定居期

英國當局公佈,所有合資格申請BNO的香港人,可於明年1月31日起申請BNO簽證。「Goodbye HK Hello UK」版主Billy提醒,不少港人申請LOTR提前赴英,但LOTR屬臨時簽證,提早抵英的日子不會計算在日後BNO簽證定居時間。中國外交部則再次表明,將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。

英國昨再公佈更多BNO「5+1」簽證的細節,所有合資格申請BNO的香港人,可於明年1月31日起申請BNO居留簽證。對於有不少港人以LOTR(Leave Outside the Rules)赴英,又可否計入BNO簽證定居英國的首5年內?「Goodbye HK Hello UK」版主Billy說,LOTR是英國政府的過渡性安排,屬臨時簽證,即使港人持LOTR入境英國,可以工作和讀書,但持LOTR留英的日子則不會計入BNO簽證的定居日子內,「BNO簽證都未開始,要出年1月31號(申請後)先開始計」。

Billy說,現時港人抵達英國後,可向關員提出申請LOTR,須出示個人身份證明、足夠在英國6個月生活的費用證明,如有受養人家屬同行,則要出示關係證明等,LOTR最長期限為6個月,毋須申請費用。至於英國政府指,BNO簽證申請人若持有一般工作簽證等(General work visa Tier 2),也可計入定居的5年內。Billy則說,若持有英國合法居留簽證,在BNO簽證正式接受申請前的居英日子,有機會可轉入BNO簽證5年居留期,「唔使從頭計起」。

BNO簽證理論上可提早領強積金

Billy說,BNO簽證是移居外地的證明,理論上可以提早提取強積金。至於申請LOTR留英,可否提早提取強積金,《蘋果》向積金局查詢,有待回覆。

港人心急赴英,但外交部發言人趙立堅今在記者會上被問到BNO簽證的問題時,重申中方將考慮不承認BNO為有效旅行證件,並保留採取進一步措施的權利,斥英國反覆炒作BNO問題,干預香港事務和中國內政。

駐港外交部斥英方違背回歸前中英備忘錄承諾

外交部駐港公署亦發表千字新聞稿,促英方立即「糾正錯誤」,停止偽善表演和政治操弄,「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。發言人指,英國一意孤行推進BNO政策,及英國駐港總領事「污衊」香港國安法,外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指,中英曾在香港回歸前就BNO問題互換備忘錄,英方在備忘錄明確承諾,不給予持有BNO的「香港中國公民」在英居留權,但英方為有關人員在英居留和入籍提供路徑,是公然違背自身承諾,「粗暴干涉中國內政和香港事務」,又斥英方「卻賊喊捉賊、栽贓抹黑」,歪曲《中英聯合聲明》和批評中國。

發言人強調,《中英聯合聲明》共8條正文和3個附件,「沒有一個字、一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」,英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權,「英方所謂『對香港人許下的承諾』完全是一廂情願、無稽之談」。

新聞稿又反駁,英方污衊中方限制港人權利與自由,「但恰恰是英方自己在管治香港時期箝制香港居民的權利和自由」,在英國統治香港時,港人毫無民主人權可言,例如港督都是由政府委任、對集會遊行嚴苛限制等,反斥英國對這些「黑歷史」隻字不提,反而「香港同胞」享有的民主人權和自由,「是在回歸後才得以確立並得到保障的」。

