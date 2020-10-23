國泰大裁員｜勞資談判5小時沒有結果 工會提4大訴求爭取延後簽約限期

國泰大裁員後，要求倖存員工簽署新合約，自願減薪削福利，死線設於下月4日，拒簽者會被終止合約。國泰空中服務員工會今午3時與管理層會面，就新合約提出4大訴求，包括把新合約條款由永久轉為短期、延後簽約死線期限、為不願簽約員工提供自願離職計劃，以及向所有員工提供短期金錢援助等。

雙方會面約5小時，工會主席王思敏於會後見記者，表示會面沒有結果，國泰一方僅派出機艙服務部常務經理進行談判，對於所有訴求均表示需再請示上級。

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王思敏指，工會要求國泰把新合約改為短期合期，並非永久條款更改，待航空業恢復常態後補償員工。國泰要求所有員工於下月4日前回覆會否簽署新合約，更以額外津貼利誘員工盡快簽約，否則會被終止合約，但工會批評考慮時間太短，要延後死線，並為不願簽新約的員工提供自願離職計劃，賠償待遇應至少和裁員方案睇齊，「唔希望服務公司咁多年嘅同事，係以一個被解僱嘅形式離開」。

至於已簽新合約的員工，工會亦要求國泰提供短期金錢援助。她指，現時仍有部份員工未就裁員安排收到通知，工會將持續跟進。

難以預計願簽新約的人數

但早於勞資雙方會面前，國泰今向空中服務員發出內部電郵，表明不會就新合約與工會談判，亦無能力更改合約條款，重申新合約屬永久性質。王思敏批評，資方態度令工會失望，「呢個消息擺上內聯網，正正係我哋啱啱踏入會議室嘅時候，都未入去就話原來冇得傾」，認為公司做法不公道。

對於國泰表示，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，人手足以令2021年航班維持良好運作，王思敏指「呢個數得公司知」，似乎想嚇大家「你唔簽呀，其他人簽哂啦喎」，工會現時難以預計願簽新約的人數。她指，下周會再約見國泰管理層，要求對方派出更高層人員，並爭取在本月28日前會面。

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