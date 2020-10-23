民建聯鄺星宇傷兩人兼藏偉哥 判囚一年罰款1000元

民建聯前社區幹事鄺星宇今年6.12抗爭一周年當日，到觀塘區議員在港鐵站附近空地設置的街站挑釁，並與途人爭執，其間亮刀襲擊他人，遭在場人士制服。鄺早前在觀塘裁判法院承認襲擊致造成身體傷害及傷人等三項罪名。不獲任何黨友求情的鄺星宇，今被主任裁判官徐綺薇判監12個月、罰款1,000元。

被告鄺星宇（27歲）報稱地產經紀，早前承認襲擊致造成身體傷害、傷人及管有第I部毒藥三罪，控罪指他於今年6月12日在觀塘同仁街臨時公共小巴站襲擊男子馮文傑，並且非法及惡意傷害馬富善，另於觀塘警署接見室內管有第一部毒藥、即偉哥。

辯方早前求情透露，被告中學畢業後，未完成大學課程便加入政黨，投身社區工作7年，擔任過議員助理，當中兩年沒有收入。辯方又向法庭呈上多封求情信，信件分別由被告本人、父親、教會執事撰寫，另有約140名順天邨街坊聯署求情，但沒有民建聯成員為他撰寫求情信。

【案件編號：KTCC948/20】

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