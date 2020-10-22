國泰大裁員︱被炒員工攞工作證明要畀時薪$100行政費 譚文豪：一張紙都計到盡

國泰大裁員致5,300名駐港員工淪失業大軍，被炒員工如欲向國泰申請工作相關證明，被要求繳付時薪100元的行政費，文件不論以郵寄或電郵寄出，每頁紙收費兩元。公民黨立法會議員譚文豪批評，國泰作為僱主毫無人情味，口口聲聲承諾協助被炒員工，「原來一張紙都同你計到盡」，要求國泰豁免有關收費。

《蘋果》取得國泰內部文件，訂明被解僱員工如欲申領在國泰任職的相關證明，包括個人資料、受聘情況、工作表現評估、空勤人員受訓證書等，都需要遞申請表格。

國泰根據《私隱條例》第 28 (3) 條，向查閱資料人士徵收費用。 文件細則指，行政費會根據預計取得資料時間而定，每小時收費100元。此外，不論郵寄或電郵，每頁文件亦收費兩元。申請人會於遞交申請後知悉金額。據了解，有關收費安排已實施多時，但由於今次裁員涉及數千人，因而引起員工不滿。

譚文豪批評，國泰做法毫無人情味，雖然所涉金額不大，「但感覺上好涼薄，想攞啲資料協助搵工，就逐張紙同你計錢、計鐘」，對被炒員工帶來更沉重打擊。他指，一般而言，所有離職員工都可獲發信件，簡單註明任職時間和職位等，但不少公司都注重僱員離職前的工作表現，相信工作表現評估等文件可增加求職者競爭力。他促請國泰管理層豁免有關收費，將心比己，盡力幫助受影響員工另覓就業出路。

根據私隱專員所發指引，資料使用者有責任解釋所收取的費用如何與成本相關。如費用龐大，資料使用者應向查閱資料要求者提供書面解釋，以便他了解計算方法。本報已向國泰查詢有關收費政策，正待回覆。

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