付國豪：有人表明港不歡迎我

【機場衝突案】

【本報訊】自稱《環球網》記者的內地人付國豪在機場遭示威者圍堵及襲擊案昨續審。付國豪續作供,稱當晚一度有戴黑色口罩的女性向他說話,以為對方是來拯救他,於是向她道謝,及後女方稱只因見付獨自一人才施救,更表明香港不歡迎他;其後他向圍堵他的示威者用英語說:「Just beat me, whatever.(打我吧,沒所謂。)」他在庭上解釋因無法脫身,只能出言諷刺和反擊,強調無意挑起打鬥,雖然一度有想打人的念頭,只是最終「忍住了」。

付國豪昨稱被包圍時有很多記者在拍攝,但當中只有一兩人幫忙阻擋圍堵。控方播片,付稱遭示威者以英語質疑:「You are not a fxxking journalist. You are a fxxking cop.(你他媽的不是記者,你是他媽的警察。)」他宣稱不是警察也不是記者,只是遊客,又謂那句話中「fxxking」一詞而非「cop」令他感到被冒犯。

稱以言語反擊無意打鬥

當天付又向示威者以英語謂:「Just fight me, just beat me, whatever.(打我吧,打我吧,沒所謂。)」有戴口罩男子以錯誤文法答道:「And I congratulation you!(我恭喜你呀!)」。付昨指當時無法脫險,只能以言語反擊,表達無奈、悲傷、諷刺的心情,相信對方聽得懂他語帶諷刺,強調無意與人打鬥,也無意邀請別人與他打鬥,他不想被打亦沒表達欲被打的意思,但坦言曾浮現欲打人的想法。

至於用英語向示威者說「You take care yourself(你自己保重)」,付昨稱是告訴示威者要小心,「今天打了人,不一定明天就不會被打」。

四名被告賴雲龍、「佔旺女村長」畢慧芬、何家樂及黃逸豪(年齡20至29歲)今續就暴動、非法禁錮、傷人等罪受審,案發為去年8月13日至14日。

案件編號:DCCC812/19