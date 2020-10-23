付國豪：有人表明港不歡迎我

【機場衝突案】

【本報訊】自稱《環球網》記者的內地人付國豪在機場遭示威者圍堵及襲擊案昨續審。付國豪續作供，稱當晚一度有戴黑色口罩的女性向他說話，以為對方是來拯救他，於是向她道謝，及後女方稱只因見付獨自一人才施救，更表明香港不歡迎他；其後他向圍堵他的示威者用英語說：「Just beat me, whatever.（打我吧，沒所謂。）」他在庭上解釋因無法脫身，只能出言諷刺和反擊，強調無意挑起打鬥，雖然一度有想打人的念頭，只是最終「忍住了」。

付國豪昨稱被包圍時有很多記者在拍攝，但當中只有一兩人幫忙阻擋圍堵。控方播片，付稱遭示威者以英語質疑：「You are not a fxxking journalist. You are a fxxking cop.（你他媽的不是記者，你是他媽的警察。）」他宣稱不是警察也不是記者，只是遊客，又謂那句話中「fxxking」一詞而非「cop」令他感到被冒犯。

稱以言語反擊無意打鬥

當天付又向示威者以英語謂：「Just fight me, just beat me, whatever.（打我吧，打我吧，沒所謂。）」有戴口罩男子以錯誤文法答道：「And I congratulation you!（我恭喜你呀！）」。付昨指當時無法脫險，只能以言語反擊，表達無奈、悲傷、諷刺的心情，相信對方聽得懂他語帶諷刺，強調無意與人打鬥，也無意邀請別人與他打鬥，他不想被打亦沒表達欲被打的意思，但坦言曾浮現欲打人的想法。

至於用英語向示威者說「You take care yourself（你自己保重）」，付昨稱是告訴示威者要小心，「今天打了人，不一定明天就不會被打」。

四名被告賴雲龍、「佔旺女村長」畢慧芬、何家樂及黃逸豪（年齡20至29歲）今續就暴動、非法禁錮、傷人等罪受審，案發為去年8月13日至14日。

案件編號：DCCC812/19