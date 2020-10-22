世道人生：電腦門帶來巨變（李怡）

大選可能促使美國政商界和傳媒，出現巨大變化，引爆點就是拜登兒子亨特．拜登的電腦門。

美國主流傳媒仍然刻意不提電腦門事件，香港傳媒也只有《蘋果日報》等極少媒體有報道。特朗普在接受CBS《六十分鐘時事雜誌》訪問時，不滿對方立場偏頗而提早離開，隨後發推特形容專訪「虛假、充滿偏見」。

《紐約時報》刊文說對拜登家族的爆料毫無依據，指亨特．拜登從中國拿的錢，只是一家投資公司的籌款目標；說特朗普也不乾淨，他和中國就有很多商業往來，在中國有銀行戶口，女兒伊萬卡在中國和香港都申請註冊過商標，中國最大的國有銀行（工商銀行）在紐約特朗普大廈租了三層樓，直到去年。

特朗普在2016年參選前，從來沒有涉足政壇。作為商人，在中國有賬戶、女兒註冊商標，有甚麼問題？客戶要租他的大廈，他有甚麼理由不租？說「特朗普也不乾淨」不能合理化拜登的不乾淨，反而變相承認了拜登的確與中共國有勾連。用「你也不乾淨」來為「他不乾淨」開脫，是純屬小孩吵架套路。《紐約時報》這份享有光耀歷史的報紙，真是千年道行一朝喪了。為甚麼會這樣？真有不可告人的秘密嗎？

在大部份傳媒都為拜登護短而迴避電腦門的情況下，《華爾街日報》走出了同溫層，21日發表重磅社論，批評美國同行低調處理事件，強調當中涉及的指控非常嚴重，拜登有義務澄清有關他兒子和他個人的財務問題，尤其是涉及與中國華信能源的相關交易。

《華爾街日報》是霍士之外的第二家對拜登醜聞發起追問的主流大媒體，但醜聞爆發已經有一個星期了，美國媒體才有破冰行動。

FBI也從隱瞞電腦門事件走了出來。兩名高級政府官員向霍士新聞證實，FBI的確擁有屬於亨特．拜登的電腦，其中包含他的國外業務往來的電子郵件，當然也包括了亨特與烏克蘭和中共的聯繫。其中一位聯邦高級執法官員明確表示，這些電子郵件都是「真實的」。

FBI也首次以信件的方式回應了參議院國土安全和政府事務委員會主席Ron Johnson，表示FBI對國家情報總監John Ratcliffe 19日發表的公開聲明「沒有任何補充」。Ratcliffe的聲明說了一件事：亨特．拜登的電腦不是俄羅斯的虛假宣傳。

政府高官、FBI、國家情報總監等於駁斥了早前民主黨關於電腦門是俄羅斯虛假宣傳的說法。

現在問題是，哪方面的人把電腦交給修理店而又不拿回去呢？揭發事件的朱利亞尼提到電腦中的淫穢照片影片時說：「我手裏的每一張照片中國都有。」

「中國都有」，那麼亨特電腦中的證物，包括淫照和金錢輸送，就極可能是為要脅亨特父子而發給他的。正如「捉黃腳雞」，即設色情陷阱進行敲詐，勒索敲詐不會一次得手就罷休，而且要價會越來越高，沒有止境。對付這種敲詐的唯一辦法就是殺死敲詐者；若對方強大到不可能被消滅，那麼最好辦法就是自己把事情引爆，例如偷情婦向老公坦承，將損害控制在固定範圍內。據報道，電腦修理店收據簽名和亨特．拜登本人的簽名很像，也就是拿去修理店的就是亨特本人。很可能亨特父子經衡量後，覺得在要脅下，擺脫中國操控的唯一辦法就是自我引爆。尤其是若拜登當選總統，繼續受要脅就更可怕，一定犯彌天大罪。現在引爆也未必就輸掉選舉，而是訴諸選民的豪賭。

真相尚未知。但電腦門打破了中國藉金錢美色對美國的全面滲透，打破美國利益均霑者的攻守聯盟，很可能帶來一次巨變。

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