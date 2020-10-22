醫字咁淺：同藥唔同名（麥煒和）

公立醫院專科門診：「余小姐，轉了打針後，你的頭痛可有改善？」

「好了很多，最近已再沒發作，實在感恩。BTW，我察覺針藥的包裝標示着兩個名稱，除了大大隻的商標Aimovig，下面還寫着甚麼Eren……」

「是Erenumab，Aimovig乃藥廠及分銷沿用的商品名（Trade name），Erenumab則為藥品的學名或通用名稱（Generic name），醫生及醫學文獻一般會摘引後者。」

「你們這些所謂醫生最愛故作高深，口語化的商品名不用，偏要蹺口巉手的學名。」

「Erenumab以外，新一代預防偏頭痛的藥物還有Fremanezumab、Galcanezumab等，它們商品名分別為Ajovy和Emgality。」

「原來醫生用學名是為了容易記，以此推斷，但凡『-mab』結尾也是治偏頭痛的。」

「非也，『-mab』尾標代表單株抗體（Monoclonal antibodies）系的藥物（按：通用名稱很多時也包含藥物分類的端倪，譬如尾標『-nib』的多為標靶藥、『-lol』β 受體阻斷劑、『-prazole』PPI 類胃藥，其他例子還有『-pril』、『-sartan』、『-xaban』、『-vastatin』等等）。各類單株抗體其實有十分廣泛的醫學用途，好像治療不同的免疫病、腫瘤，甚至哮喘、高膽固醇、骨質疏鬆和偏頭痛等。」

「照你所講，單單通用名稱已很清楚，何必多此一舉加個商品名？」

「某些藥物雖有同一通用名稱，但廠方會以商品名稱區分其用途，例如同是單株抗體Alemtuzumab，以Lemtrada註冊是多發性硬化症的藥物，叫Campath的過去則用於白血病，當然，兩者價錢有很大分別。」

「Doctor，你搞到我好亂呀！」

「沒有最亂，只有更亂。比方說，用作治療肌張力障礙症的肉毒素（Botulinum toxin），公院便有三種配方，分別是OnabotulinumtoxinA的Botox（前為通用名稱，後為商品名，下同）、AbobotulinumtoxinA的Dysport、及IncobotulinumtoxinA的Xeomin。」

「咦，其中一個藥名有點可疑喎。」`

「余小姐諗多咗喇，上述皆來自歐美（按：市面還有蘭州及南韓產的已註冊肉毒素），再者，公院的肉毒素也是用來治病的，但廠商能以不同註冊名稱改變其法定用途，好像將Botox和Dysport易名Vistabel及Reloxin，便能升格成用於醫學美容的高檔品了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生