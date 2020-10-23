粉絲不捨：港龍比國泰更「香港」

【本報訊】港龍航空陪伴港人35年，國泰日前宣佈停止港龍業務後，港龍「粉絲」紛紛感到不捨和難過，在社交媒體群組發文和相片懷念。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華以《機．緣》為題，創作一首詩向港龍航空服務人員致敬，期望員工早日覓得出路。

由港台兩地的人在facebook建立的「Cathay Pacific國泰航空/國泰港龍航空」群組，近日有港龍粉絲發文上載乘搭「最後一班國泰港龍」相片、記錄過去乘搭港龍經歷過的大小事等。網民Nicholas Chen說，港龍曾是台灣往內地最熱門的選擇，是非常值得留念的航空公司，「其實港龍比國泰更HK Style！可惜了！」網民Ka Hong Maurice Chan上載一張港龍航空繪圖，寫上「I still remember those days」，懷念有港龍航空的日子。

鍾劍華寫詩向員工致敬

鍾劍華前晚在fb專頁發文，表示已數不清多少次乘坐港龍航班，「應該有幾十次吧」，並以《機．緣》為題創作一首詩，「一段旅途一段緣，航班艙裏若神仙……此日飛琼蒙塵累，願似明霞再滿天」，向港龍航空服務人員致敬。

他憶述一次從北京回港的經歷，飛機起飛前發現引擎出現問題，要即時把引擎停轉和折返，過程折騰近兩小時。在客運廳等待安排到其他航班期間，有不少乘客向服務員發難，服務員無奈地成為出氣袋。由傍晚6時等到凌晨12時，終搭上另一班航機回港，當他向服務員道出「麻煩你們了，你們都辛苦了，都受氣了」，那名服務員情緒突然挑起，雙手掩面，好不容易才冷靜，至今仍記得她那副委屈及無奈的臉孔。