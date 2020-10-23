港成非法販賣野生生物交易中心 港大法律教授倡修例列特定罪行打擊

目前香港就野生生物非法販賣活動未有有效且具足夠阻嚇作用的法例，過去十年海關緝獲的走私野生生物數量及價值亦一直增加，港大法律學院有學者促政府應修訂法例，將野生生物相關罪行納入《有組織和嚴重犯罪條例》，列為特定罪行，以應對香港日益嚴重的野生生物販運問題。

香港大學法學院副教授Amanda Whitfort、香港愛護動物協會副總監（福利部）候安娜自2017年起，就管制野生生物交易的合法和非法活動中，香港法例和政策有效性展開為期兩年研究。就目前香港法律框架的有效性，亦訪問了12位來自政府、學術界、非政府組織和相關貿易行業的持份者，所有受訪者均認為合法貿易和非法走私野生生物的活動數量不斷增加，使現行法例難以被有效執行。

Amanda Whitfort表示，香港是野生生物的交易中心，在2018年便有超過350多種被列入瀕危物種貿易公約的物種，從36個地區、以超過40多種不同形式進口到香港，部份會被轉口至中國。在2013至2019年間，香港海關共緝獲超過7.67億港元野生生物，包括22公噸象牙、70公噸穿山甲、66公噸其他瀕危物種。

Amanda Whitford又指，雖然政府於2018年修訂《瀕危動植物物種保護條例》，並將野生動植物罪行修訂為可起訴罪行，此舉雖然重要但未能帶來足夠阻嚇作用，「我們需要更好的系統，以特定罪行打擊非法走私野生生物的問題」。她指政府應修訂《有組織和嚴重犯罪條例》，將野生生物犯罪行為納入法例內，以加強刑罰及阻嚇性。

候安娜指，研究發現香港的合法貿易會被用作非法販賣，由於大多數瀕危物種在供應鏈上的可追蹤性非常低，高度瀕危物種會通過走私或「洗淨」方式運入香港，即在為進口動物安排報關時，會將非法走私物種與合法進口物種混在一起，以避開執法部門識別。

候建議政府必須對瀕危物種貿易的可追蹤性進行類似研究，讓香港能追蹤所有受管制動物的可驗證合法來源，以保障公共衛生、保護動物和確保動物福利，並應實施嚴格的識別控制措施，以確保能有效追蹤所有活體動物供應鏈上的活動。

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