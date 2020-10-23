日本下月實施商務氣泡　中韓台有份

全球武漢肺炎疫情反覆，惟日本政府據報考慮放寬邊境管制，允許入境日本不足三日的超短期居留商務人士，豁免14日隔離，對象是中國、南韓、台灣等與日本經濟關係密切國家和地區的人士，最快下月實施，但無交代是否包括香港。

未知是否包括香港

日本《讀賣新聞》報道，日本因應武漢肺炎疫情實施邊境管制措施，但經濟受重挫，政府考慮逐步放寬管制令經濟復蘇。報道引述政府消息人士透露，政府考慮實施「商務氣泡」，允許來自約30個國家和地區入境日本逗留72小時以內者，豁免隔離。

日本政府考慮商務氣泡條件是入境者須接受檢測、入境後不乘搭公共交通工具、避免到不特定多數人進出的場所、出入地點只限與工作有關等，並須事先提交於停留場所的活動計劃，符合條件者可免除酒店或固定住所隔離。

報道指，商務氣泡對象為訪日旅客較多的30個國家和地區，但如美國和印度等疫情嚴重國家，日本政府將考慮各國疫情再作最後決定。目前日本政府所同意的短期居留，都是與個別國家磋商後決定，達成協議的國家只有新加坡、南韓及越南。

日本成田、羽田、關西三大國際機場總病毒檢測量為每日約一萬人，政府考慮將之擴大一倍至兩萬人，應付商務氣泡入境旅客。日本政府官員又透露，商務氣泡也可成為接受明年東京奧運觀光客的模式。

另方面，成田機場與日本醫科大學昨稱，為讓旅客出國前能快速確認是否染武肺，並快速取得檢測陰性證明書，下月2日會在第一及第二客運大樓開設核酸檢驗中心，料每日可檢測700人，若驗出無染病，最快兩小時可取證明書。

中央社