快樂大夫：河口湖（林煒）

醫生們大多數都是很宅的，由於平時工作繁忙的關係，放工後很多醫生都選擇留在家中。在電視劇《On call 36小時》中個個醫生都是俊男美女，放工後亦都一定會落蘭桂坊飲酒的情況在現實中並不常見。起碼大夫在最近十年都沒有去過蘭桂坊，尤其最近疫症肆虐，出街的次數就更加減少得可憐。而且現在又不建議大家去旅行，周末在家偶爾翻開相簿，原來2019年暑假是在東京富士山一帶度過！真的嗎？原來只是一年前，可能這一年裏世界真是太多事發生了，故感覺上好像是過了20年似的。

河口湖是一個十分寧靜的小鎮， 在東京附近的山梨縣，駕車由新宿到河口湖只需一個半小時，十分方便，如果搭公共交通工具的話，亦可選擇長途巴士由新宿到河口湖。河口湖在富士山腳下，位於自然景觀壯麗的富士五湖的中心區。這邊最棒的地方除了廣闊的湖景，就是對岸的富士山美景，湖的周邊有公園和飯店。

我們兩個家庭住的民宿是一間獨立屋，價錢相宜，屋有上下兩層，上面是睡房，下面有睡房、客廳等。屋前有一個小花園，故我們晚上就選擇在附近的超級市場大舉買入食物以燒烤作為晚餐，小朋友也可以嘗試自己弄早餐。四周都是田野，晚上是寂靜的，偶爾可聽到蟋蟀和青蛙的叫聲，抬頭就可以看到星星。在一個寂靜的夜晚，看着孩子甜睡後的樣子，望出窗外，遠望無邊的天際，為孩子一生的平安和幸福許個願，是為人父母的福氣。

這裏的超級市場也很大，就在搜羅食物的時候，突然聽見一位小女孩在大聲哭泣。大夫於是上前看個究竟，原來小女孩不慎打破了一個玻璃瓶割傷手指，女孩的媽媽十分擔心，大夫於是立即幫她檢查傷勢，發現傷口頗深，需要去醫院聯針。超市的經理能說英語，幫忙繙譯，媽媽知道後連聲鞠躬道謝。處理完這種創傷後，大夫就繼續買東西，買完之後去到收銀處，收銀處員工竟然認得大夫就是剛才幫忙小女孩的人，於是又再次向我鞠躬道謝。

幫助有需要的人，是醫生的天職，但能遇上非常感恩的人，為我河口湖之旅帶來溫暖的一天。

林煒 精神科專科醫生