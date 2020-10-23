集會男生藏自拍棍雷射筆 官指分屬近身遠程武器裁定罪成還柙

去年11月9日晚上，市民於金鐘添馬公園聚集，悼念逝世科大生周梓樂。一名18歲男學生當晚在金鐘遇警截查，搜出伸縮棍及未裝上電池的雷射筆，被控管有攻擊性武器罪。案件早前審結，裁判官鄭紀航今裁定被告罪名成立，揚言涉案自拍棍堅硬如鐵，顯出傷人意圖，而雷射筆亦可快速裝上電池，認為被告有意圖將兩者用於近距離及遠距離攻擊。鄭官並拒絕索取感化或社會服務令報告，下令將被吿還柙至下月6日判刑。

現已19歲的被告學生楊浩早前供稱，當日打算參加悼念周梓樂的集會，而他留意到每次集會都有發光活動，所以才帶備電筒，如果多人用雷射筆，他也會加入，但絕無傷人意圖。案中伸縮自拍棍則屬於其母，當日母親將棍留在家中，著他幫忙帶到集會地點，兩人並相約在添馬公園見面。母親審訊時供稱，當晚等到7時仍不見兒子，後來在fb看到《蘋果》報道，始知兒子被捕。

官指未約好見面時地 批被告母親證供有違常理

惟鄭官今裁決時，形容被告母親的說法「完全違反常理」和「不切實際」，認為「正常約會」理應約好時間地點，然而被吿供稱約了母親，卻沒有說好在何時何地見面。鄭官反問：「如何在人頭湧湧的情況下找到對方？」他又指被告母親對被捕兒子不聞不問，「寧願看fb」也沒有嘗試透過電話聯絡，故不信二人事先約好。

鄭官又形容涉案自拍棍堅硬如「鐵棍」，可以看出被告的傷人意圖。此外，雖然雷射筆被檢獲時未裝上電池，但他認為被告絕對有時間將電池快速裝上，不成抗辯理由。他又指過住「暴力示威者」以雷射光傷害警員的事件屢見不鮮，加上被告被捕時的裝束以及背囊內的物件，認為被告有意圖以自拍棍作近距離攻擊，並以雷射筆作遠距離攻擊。

針對使用雷射筆可能造成的傷害，鄭官完全信納專家證人高級督察盧永楷的作供，指盧雖然未受過醫學訓練，但認為盧只是引述國際指引，並無不妥。鄭官指出，根據國際標準，涉案雷射筆屬第四類雷射產品，可以對眼晴造成「不可逆轉」的傷害。

基於上述理據，鄭官裁定被告罪名成立。辯方求情時指，被告原本要出國升學，但計劃因案件和疫情暫停，若判處進入勞教所或教導所，升學機會將變小，建議鄭官先索取被告的感化或社會服務令報告，並容許被告保釋。惟鄭官未有接納辯方請求，只要求索取被告的勞教及教導所報吿，並將被告即時還柙。

【案件編號：ESCC2513/19】

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