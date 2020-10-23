兩北京清華學者獲薦任港大副校 一人為中共黨委

近年香港大學多名副校長先後離職，《蘋果》獲悉，北京清華大學兩名學者獲推薦出任港大副校長（研究）及副校長（學術發展），其中清華大學工業工程系系主任申作軍更是中共黨委。兩人與港大校長張翔均曾在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）任教。有關任命須待下周二（27日）校委會會議通過。

張翔冀組「自己人」團隊

三人均曾在加州大學柏克萊分校任教

張翔自2018年上任後，短短兩年便有多名副校長先後離職，外界一直盛傳張與港大原有管治團隊不和，張一直希望籌組「自己人」團隊。消息稱，北京清華大學工業工程系系主任申作軍以及理學院院長宮鵬，分別獲相關物色委員會推薦出任副校長（研究）及副校長（學術發展）。據了解，物色委員會從獵頭公司提供的名單「揀蟀」，最終向校委會推薦上述二人。兩個物色委員會主席均為張翔。

兩人背景與身兼物色委員會主席的港大校長張翔相似，三人都在內地大學本科畢業，其後赴美加深造及從事教研工作。三人均為理科學者，亦曾在加州大學柏克萊分校任教。

宮鵬曾被質疑誇大個人履歷

申作軍在山東大學本科畢業後到美國西北大學升學，其後獲加州大學柏克萊分校聘任為講座教授。他現為北京清華工業工程系系主任，亦是該系黨委委員。他同時身兼京東集團智能供應鏈首席科學家。

宮鵬則與張翔同為南京大學畢業生，曾到加拿大滑鐵盧大學升學，亦在加州大學柏克萊分校任教。他現時為北京清華理學院院長、地球系統科學系系主任，以及清華學術委員會副主任委員。宮曾被內地知名網絡作家「方舟子」質疑誇大個人履歷。

港大2015年爆副校任命風波，法律學院前院長陳文敏獲物色委員推薦出任副校長（學術人力資源），惟遭校委會推翻，觸發港大學生多次圍堵校委會，最終該職由區潔芳接任。區原定去年中退休，其後獲續任18個月。今次宮鵬獲推薦為繼任人，副校職位名稱由「學術人力資源」（Academic Staffing and Resources）改為「學術發展」（Academic development），但據了解只是轉換名稱，職能不變。

《蘋果》正向港大查詢。

港大副校長名單

首席副校長：王于漸（暫任）

副校長（行政及財務）：王于漸兼任

副校長（研究）：顏慶雲（暫任）⇨申作軍

副校長（大學拓展）：田之楠（暫任）

副校長（教學）：何立仁

副校長（學術人力資源）：區潔芳 ⇨宮鵬

副校長（環球事務）：出缺

資料來源：《蘋果》資料室

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