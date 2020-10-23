蘋果基金｜七旬翁眼底再出血需急打眼針　盼善長續支持

談吐溫文充滿書卷氣的敦伯雖已76歲，但依然腰板筆直，沒有明顯老態，在越南出生的敦伯年幼時家境不俗，無奈命運遭戰亂改寫。隻身於越南讀書的敦伯，十多歲時已經歷走難及打仗，當日驚險場面仍歷歷在目，故同時亦訓練了敦伯的堅強個性，縱使生活艱苦，當年仍憑鬥志考入北京機械學院。他的大半生顛沛流離，年輕時曾經營貿易公司，惟好景不常，廠房倒閉，前妻約在三十年前因癌病離世，歷盡風霜的敦伯盼回歸平淡，並於廿年前再婚，與現任妻子育有兩名仍在學的兒子。現時，他只願和家人一起平安健康，簡單生活，看著兩名兒子大學畢業。

可惜，於2012年時他發現左眼有腫瘤，右眼則患有黃斑點病變導致有眼底出血情況。醫生建議他接受自費眼針治療，如不接受極大機會引致失明。他立即用盡積蓄自費注射了數針，情況有稍為改善，視力較之前清晰，他注射了四個療程，曾一度穩定。

但最近醫生指眼底出血再出現，情況惡化，需要最少注射多一個療程三針的自費眼針治療，每針藥費約$9,000。「蘋果日報慈善基金」自2012年起已將籌得的所有善款用作協助他支付了超過10針的自費眼針藥費；惟善款已全數用盡，現時已沒有善款，敦伯對其後的眼針藥費感到十分徬徨，亟待援手。敦伯盼善長可助他保住現時餘下的視力，可親眼看到兩名兒子長大成人，成家立室。

「蘋果日報慈善基金」了解敦伯的情況後，希望善長能繼續施予援手。

「敦伯」暖流之友編號：C3325

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昔日新聞：

過山車人生 瀕盲漢求藥費

眼疾翁籌足2.4萬藥費

【蘋果暖流】戰亂逃亡倖存七旬翁力抗眼疾

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