【本報訊】鎮守滙豐中環總行85年的一對銅獅，因銀行凍結星火同盟戶口所拖累，今年元旦遊行時被示威者淋漆焚燒，滙豐以「木箱藏獅」近10個月後，昨日開箱。御用風水師龍景銓為銅獅以硃砂點睛及「搽腳甲油」開光，為獅子添神添力喻意重新開始；不過復修僅完成首階段，獅身毛髮仍殘留熏黑痕迹，高層表示會繼續復修。

開箱後，不少市民在銅獅旁打卡拍照，有網民笑稱，龍師傅進行儀式時手持毛筆探入獅子鼻孔，彷彿配合防疫取樣測試，但最實際仍是恢復派息。投資界亦指，滙豐母公司滙控股價暫時在30元底端，暫未再下跌，但形勢未見扭轉乾坤。

風水師點硃砂開光

本報前日報道，滙豐擇日開箱，但銅獅重光後仍要繼續維修。滙豐銀行亞太區副主席兼行政總裁王冬勝昨聯同香港區行政總裁施穎茵主持銅獅揭幕及祈福儀式，一對銅獅分別為面向德輔道中、靠近銀行街張口咆哮的史提芬（Stephen），及伏近總行大廈升降機的冷傲閉口施迪（Stitt）。面向皇后大道中一對本來完好無缺的花崗岩獅子頭，亦獲龍師傅點睛開光。

儀式中王冬勝、施穎茵及龍景銓佩戴透明口罩，王冬勝與龍師傅穿上西裝，香港「一姐」上身穿短袖絹質黑色上衣，以紅色為主的大絲巾，配搭紫紅色絹質開衩長裙，有喜慶及旺場之意。

儀式期間，龍師傅手執羅庚及毛筆走到台架上，工作人員先用紅布抹獅頭獅身，龍師傅則雙手合十為獅子祈福，並在銅獅前放下羅庚，再以毛筆為銅獅多處點上硃砂，包括點睛及「搽腳甲油」，其後三人面對傳媒合照，王冬勝與施穎茵亦有摸銅獅及石獅額頭。

王冬勝表示，Stephen及Stitt坐鎮滙豐總行大廈85年，無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史一部份，但因疫情影響，海外專家未能來港，延誤復修工作，整個計劃會分階段進行。他指很多客戶、員工及大眾都期待再次見到銅獅，故決定首階段清潔後，讓兩獅率先重見天日。

專家料股價已到底

施穎茵則於早上向員工發內部電郵，宣佈銅獅重光消息，「如果你路過，可以歡迎吓Stephen及Stitt返嚟。」惟獅身毛髮仍殘留熏黑痕迹，她強調今次是銅獅完成修復的第一階段，專家將繼續研究修復。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對銅獅重光與股價走勢不作評論，「未必科學化及數據上有任何關係」，他指滙控股價暫時在30元水平似已到底，「冇再差落去」，但始終零息環境及撥備壞賬未解決，難憧憬大幅反彈。