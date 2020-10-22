國泰大裁員︱仁安護士訓練學校設100免費名額 支援被裁空服員修讀

國泰航空昨日（21日）宣佈重組，即時停運其附屬公司港龍，並大幅裁減5,300名員工，多名空中服務員一夜失業。因應航空業界大裁員，仁安醫院護士訓練學校出手為失業空服「保就業」，宣佈其開辦的醫護支援人員課程，將免費提供予被裁員的機艙服務員修讀，名額共有100個。仁安醫院表示，平均會錄用該課程8成修畢學生，如前空服即日起報讀，經取錄及完成訓練後，最快於明年農曆新年前已可投入新工作，醫療支援人員起薪點為15,000元。

仁安護校開辦為期6周的全日制醫療支援人員（臨床病人服務）課程，原需收取約3,800元學費，但由11月起，百位獲取錄的前空服員可免費修讀。仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑表示，將會在今年11及12月、以及明年1月及3月，共4個月份的醫療支援人員課程中，免費向被裁空服提供100個名額。他指，該課程一班共有40人，平均有8成學生會獲仁安醫院錄用，在該院擔任醫療支援人員，起薪點為1.5萬元，部份職位更可高達月薪3萬元。

醫療支援人員起薪點1.5萬元 部份職位月薪達3萬元

袁偉傑稱，醫療支援人員課程一向反應熱烈，來年通過評審後將加大學額，現時每月有逾千人報名，平均有7成學生修畢後會從事醫護工作。袁指，11月的課程目前仍有十多個學額，有興趣修讀的前空服員由即日起可報名，換言之經面試取錄，並修畢6星期課程、包括實習後，最快於年底或明年初已可投身醫療行業。他又指，該學程門檻較低、課時較短，讓前空服可盡快就職維持生計，而支援人員與醫護並肩在前線工作，他認為滿足感絕不比空服工作低。

有關課程由資深及在職護士任教，並已獲醫院管理局認證，修畢學生將取得3A級病人服務助理資格、醫護支援人員訓練證書，以及美國心臟協會基本生命支援術證書，學員可於公營及私營醫院應徵相關職位，亦可繼續在該校或其他學校進修，成為登記護士及註冊護士。

仁安醫院院長李繼堯認為，國泰空服員的待客態度是有目共睹，形容他們不懼勞苦，希望透過提供免費進修機會，為被裁空服略盡綿力。李稱，醫療工作與空服一樣均為服務行業，坦言會涉及厭惡性工作，包括處理病患排泄物及嘔吐物，但過去亦有不少空服轉行應徵。李又指，空服的工作模式及服務客人的態度，均符合醫護的工作性質，相信如今次受影響空服有志加入，「今時今日轉行亦唔係困難嘅事」。

前空姐機上遇危急旅客 未能進行醫療程序感無力

曾任職空姐逾4年的謝小姐指，航空業界受疫情重創，自己亦被要求放取無薪假，表示由去年12月起「一班機都無飛過」，令她萌生強烈進修念頭。謝稱，自己本身對醫護工作有興趣，故已由9月開始，修讀仁安護校的登記護士課程，認為課程雖比想像中困難，但相信在學校協助下可渡過難關。她又認為，空服和醫護工作性質接近，均需服務不同人士，並以救人為己任，認為自己雖然轉投不同行業，但仍然向着同一目標進發。

謝小姐憶述，自己仍任職空姐時，曾數次在飛機上遇上有緊急醫療需要的客人，包括心臟病患者，當時現場沒有任何專業醫護，空服亦不合資格進行醫療程序，僅可在降落前施予心肺復蘇術，盡量維持病患生命。她指，對此感到有無力感，「個傷病者喺我面前，但冇辦法做任何嘢嘅感覺好難受」，故希望成為醫護，在服務性質與空服相同的崗位上，在更前線救助病患。她又表示，不會害怕在疫情下入職，認為任職醫護是有意義的工作，未來希望繼續進修，成為註冊護士。

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