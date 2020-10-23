地下教會神父轟「磕頭協議」

【本報訊】向來敢言的河北正定教區地下教會董關華神父昨向本報再三批評教廷續約的決定：「中共祝聖主教的標準是擁護共產黨領導，聽黨的話，走社會主義道路……宗教中國化就是共產黨化，哪有宗教人士的自由？」保定教區的地下教友也失望得直言，對協議得到延長一事不感到意外。

「共產黨讓咱天主教自由？憑甚麼？宗教中國化就是共產黨化，哪有宗教人士的自由？」董神父直言不諱，中共祝聖主教的標準是擁護共產黨領導、聽黨的話、走社會主義道路，紅色思想等等，完全違背了天主教的教義。他進而指出：「這是一個磕頭協議，想透過協議令到地下教會與官方教會融合，（這做法）忽悠得了廣大的教友，忽悠不了中共。」他認為，與其為了協議而違背教義，還不如回到原本的樣子。他在訪問中多次重複「教廷真沒意思」，也認為教廷在胡鬧，希望他們好自為之。

教堂教友住所被裝天眼

保定教區的教友雅各伯則提到，協議簽訂的兩年來，打壓還是不斷，例如河北宣化教區主教趙克勛、輔理主教崔泰也被抓走，協議令中共認為「梵蒂岡已承認了官方教會，地下教會無存在必要」，令中共更有理有據去打壓。雅各伯教區的教堂及有教友住所，也被安裝閉路電視監控。「沒有了教廷的支持……地下教會已經完全沒有希望了。」雅各伯稱，有教友認為，教宗方濟各背離天主教，已不是真正的教宗，也有神父失望得不再當神職人員。