付國豪稱支持警察光明正大 出生內地光輝榮耀

自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年8月在機場被示威者圍堵及襲擊，案件今續審，付國豪繼續出庭作供。他表示當日在場人士將寫有「我愛香港警察」句語的藍色上衣放到他的腿部，又高舉他的中國護照及身份證，他揚言這些都不會讓他感到被羞辱，皆因支持香港警察是光明正大的事，更自言生於內地天津市讓他感到光輝和榮耀。

控方今繼續向付國豪播放傳媒直播片段，其中無綫片段顯示，當晚有人身穿寫有「ESS」字詞的黃色衣服，並稱衣服上的完整字詞應是「PRESS」。付供稱當時見過身穿類似衣服的人，但「並不一定認為」他們是記者，亦表示不會以個人身份詢問他們是否記者，因為他無權執行警察或機場工作人員的職責。

另一段無綫片段顯示，付在手腳被人綁上索帶後，用英語說：「What have you done to me?（你對我做了甚麼？）」他今解釋，這句是要向毆打、禁錮和羞辱他的人表明，他們的行為是不對的。

《蘋果》直播則顯示，坐在行李車上的付手腳被綁上索帶，及後立法會議員郭家麒和張超雄先後走向行李車，控方庭上分別以白衣男子和黑衣男子形容郭張二人。付早前供稱，曾獲一名中年男子查問傷勢，付今表示對二人現身一幕有印象，並指正是白衣男子查問他的傷勢。付又謂，白衣男子沒有和他作肢體接觸，但當時他意識較「昏迷」，聽不到對方說話。

指示威者「選錯了道具」

付又稱，在場人士將寫有「我愛香港警察」句語的藍色上衣放到其腿部以羞辱他，惟付認為對方「選錯了道具」。他自言，當時心想支持香港警察一事是光明正大的，而他當時所說的「我支持香港警察，你們可以打我了」一句，事後也被廣泛流傳。

至於有人舉起付的中國護照及身份證，付今揚言：「我出生自中華人民共和國天津市，這是令我感到光輝和榮耀的東西。」故他認為此舉亦無法羞辱他。

本案共有四名被告，其中兼職侍應賴雲龍（20歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、兼職司機和建築工人何家樂（29歲）三人被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和測量師黃逸豪（29歲）各被控非法禁錮，黃另被控參與非法集結。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大樓離境大堂G行段犯案。各被告原本被控非法集結罪，其後賴、畢及何遭改控暴動罪。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他去年8月14日在機場一號客運大樓離境大堂J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執行公務。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他去年8月25日凌晨在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC812/19】

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