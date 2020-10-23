【本報訊】國泰航空折翼大行動，裁減5,300名本港員工，並變身「廉航」，趁機在航空業最艱難時刻，大幅削減空中服務員及機師薪酬待遇，逼使無被解僱員工簽署「不平等條約」，成為廉價勞工。有臨近退休的國泰空服員質疑，新約下被減薪及改供公積金，連帶退休金也縮水15至20多萬元，有資深空服員醞釀集體罷簽。

勞工處昨收到70 宗涉國泰裁員的查詢，但未透露詳情。根據國泰的機艙服務員新合約，所有職級的基本薪酬和飛行津貼都會「封頂」，並要減薪14%至36%不等。國泰管理層昨午與員工舉行網上會議，歷時約45分鐘，空服員關注退休金會否「縮水」，但管理層未能交代清楚。

96年前入職計算方法未明

有25年年資的月薪制、即舊制國泰高級機艙事務長透露，現時基本薪酬連職級津貼每月約3萬元，尚有五年退休。原有合約訂明，退休金是以最後一個月薪酬的兩倍，再乘以年資，假設其薪酬及職級不變，退休時可領取180萬元退休金。但新約下被減薪兩成，就算可保留舊約的25年年資退休金，即150萬元，簽新約後仍改用公積金計算，五年供款合共15萬元，兩者合計為165萬元，仍較舊約180萬元退休金少收15萬元。

另一名有30年年資的國泰機艙服務經理指出，若按舊約計算，五年後退休可獲259萬元退休金，但新約下大幅縮水，少收逾21萬元。

不過有資深空服員指，據昨內部網上會議，1996年前入職的空服員屬太古集團退休計劃成員，如員工受僱時被減薪影響，退休計劃結算會以員工曾經享有過的最高月薪（best quarter salary），再比較員工退休前最後月薪，以較高者計算，並可選擇新約下是否過檔強積金。但管方昨未解釋清楚，以服務28年、尚餘四年退休的空服員為例，如簽新約，餘下工作年期的退休金會如何計算，「當係累積咗32年太古集團退休金，抑或28年太古舊數再加四年新約退休金方程式？」

新約亦規定員工「調更」或「換鐘」的飛行時數不計算入飛行津貼，舉例說，以往勤力「跑鐘」每月收入約2.4萬元，但新約下基本薪酬降至約1.7萬元，加上疫潮下公司表明來年要放無薪假，預計未來幾年員工每月最多只達基本飛行時數，即只取得基本薪酬，有員工考慮拒簽新約，寧願被遣散，提早退休。

工會斥屈辱 籲員工勿急簽

不過，選擇不簽新約的國泰空服員不會獲額外一個月薪金，年資少於五年員工不會有遣散費，年資五年以上員工，長期服務金則不用與強積金對沖。即使不簽新約遣散賠償較少，但據了解，年資較深的空服員仍不願大幅減薪留在公司，正醞釀集體拒簽。

國泰空中服務員工會副主席孫德姸形容新約對員工是很大屈辱，會員向工會查詢不簽新約問題。工會將會向會員進行問卷調查，了解他們意向，並呼籲會員暫不要急於簽署新合約，工會亦會要求管方向拒簽新約員工發放與被裁員工相同的遣散賠償，並爭取待經濟復蘇後，公司可回復舊約。